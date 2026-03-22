Pola Wiśniewska w "Pytaniu na śniadanie". Zrobiło się niezręcznie

Julita Buczek
2026-03-22 11:17

Pola Wiśniewska coraz śmielej pojawia się w mediach. Tym razem "jeszcze obecna" żona Michała Wiśniewskiego była gościem programu śniadaniowego "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedziała nie tylko o swoich sposobach na zadbany wygląd, ale także o codzienności w dużej, patchworkowej rodzinie. W trakcie rozmowy zdradziła kilka urodowych trików, które pomagają jej zachować świeży i naturalny wygląd mimo napiętego grafiku.

Pola Wiśniewska od pewnego czasu coraz częściej pojawia się w przestrzeni medialnej. Internauci znają ją przede wszystkim z mediów społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego oraz przemyśleniami dotyczącymi macierzyństwa i codziennych obowiązków. Tym razem miała okazję opowiedzieć o tym szerzej w telewizji. Podczas wizyty w programie "Pytanie na śniadanie" piąta żona lidera zespołu Ich Troje mówiła zarówno o żywieniu, jak i o życiu w wielodzietnej rodzinie.  

Zobacz też: Żona Wiśniewskiego komentuje jego oświadczenie. Dzieci o rozstaniu dowiedziały się z wideo

W trakcie rozmowy Pola Wiśniewska zdradziła, że w jej przypadku najważniejsza jest regularność i prostota. Jak podkreśliła, nie jest zwolenniczką skomplikowanych diet. Zamiast tego stawia na sprawdzone rozwiązania, które można łatwo wpleść w codzienny rytm dnia.

Pola Wiśniewska przyznała również, że ogromną rolę odgrywa odpowiednia dieta oraz dbałość o regenerację organizmu. Sen, nawodnienie i zdrowe nawyki potrafią zdziałać więcej niż najdroższe kosmetyki.  

Dziękuję, biorę to jako komplement, noc z była ciężka z dzieciakami. Wiecie co? Ja niestety przyznam, że u mnie to jest głównie genetyka, bo ja bardzo lubię jeść. (...) uwielbiam jeść i mam pewne nawyki, czyli nie jem po godzinie 18 (...) pilnuję tego co jem, inaczej trudno byłoby mi funkcjonować. Dzień zaczynam od wody - przyznała Pola Wiśniewska.

Zobacz też: Osiem ślubów, ale "tylko" pięć żon. Przypominamy wszystkie małżeństwa Michała Wiśniewskiego

Jednak rozmowa w programie nie ograniczyła się wyłącznie do tematów związanych ze zdrowym żywieniem. Pola Wiśniewska została zapytana również o to, jak radzi sobie z obecną sytuacją - rozstaniem z Michałem Wiśniewskim. Celebrytka nie chciała jednak odpowiedzieć na to pytanie.

To tak nawiązując do ostatnich sytuacji. Jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, jest w porządku (...) wiadomo, reszta nie będę tego komentować ze względu na najbliższych... Nie, nie skomentuję tego. Wybaczcie... - powiedziała wyraźnie zasmucona Pola.

Pola nie ograniczyła się do wypowiedzi w śniadaniówce. Na jej instagramowym koncie pojawił się również osobliwy wpis, który od razu wzbudził zainteresowanie fanów. Wszyscy zastanawiają się, co dokładnie mogło "złamać" kobietę i czy wkrótce zdecyduje się uchylić rąbka tajemnicy. Czy chodziło jej o Michała Wiśniewskiego?

Przypomnienie na dziś: Cokolwiek robisz, nigdy nie wracaj do tego, co cię złamało - napisała Pola Wiśniewska na kanale nadawczym.

Zobacz również: Czy to koniec piątego małżeństwa Michała Wiśniewskiego? Pola przerwała milczenie po pytaniach internautów

Ależ awantura z obecną żoną Michała Wiśniewskiego! "Siedź w domu i dzieci wychowuj". Granice zostały przekroczone
