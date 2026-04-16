Eleganckie gwiazdy na wyjątkowym wydarzeniu. Piękna żona Wesołowskiego kradła spojrzenia!

Aleksandra Kalita
2026-04-16 22:29

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska zorganizowali wernisaż Top Charity. Jest to część większego wydarzenia, które będzie mieć swój finał pod koniec maja. Na czwartkowej imprezie zaroiło się od gwiazd show-biznesu! To nie tylko okazja do wsparcia ważnych inicjatyw, ale również możliwość zaprezentowania pięknych kreacji. Tego wieczoru dominowała klasyczna elegancja.

Gala Top Charity to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dobroczynnych w Polsce, które z roku na rok przyciąga coraz więcej znanych nazwisk. Organizowana przez Omenę Mensah oraz Rafała Brzoskę impreza łączy świat biznesu, rozrywki oraz sztuki. Cel jest jeden - pozyskiwanie środków na cele charytatywne. 

Podczas wydarzenia odbywają się aukcje charytatywne, na których licytowane są wyjątkowe przedmioty, dzieła sztuki czy spotkania z gwiazdami. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 28 mln złotych, które Rafał Brzoska tradycyjnie podwoił. Wisienką na torcie był Will Smith, który, ni z tego, ni z owego wpadł do Polski. Przywitał się z Lechem Wałęsą i pobawił na balu Omeny!

Coroczna gala jest zwieńczeniem TOP CHARITY – inicjatywy, która od pięciu lat buduje międzynarodową społeczność ludzi biznesu, filantropii i sztuki.

Eleganckie gwiazdy na wyjątkowej wystawie 

Zanim znani i lubiani pojawią się na balu charytatywnym, zawitali do Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie odbył się wyjątkowy wernisaż. 

Jak co roku, całość imprezy utrzymana jest w eleganckiej, niemal światowej oprawie. Top Charity to dla gwiazd nie tylko okazja do wsparcia ważnych inicjatyw, ale też możliwość zaprezentowania pięknych stylizacji.

W Wilanowie pojawili się m.in. Edyta i Cezary Pazurowie, Ewa Chodakowska z mężem, Joanna Przetakiewicz, Monika Olejnik, Maciej Musiał, Rafał Zawierucha z żoną, Dorota Gardias, Ewa Minge, Joanna Koroniewska, Jakub Wesołowski z żoną Agnieszką czy Katarzyna Warnke.

Większość sław wybrała na ten wieczór klasyczną czerń, która idealnie sprawdza się przy takich okazjach. N ich tle wyróżniała się Agnieszka Wesołowska, która miała na sobie zjawiskową suknię w soczyście czerwonym kolorze.

