Eleganckie gwiazdy na wyjątkowym wydarzeniu. Piękna żona Wesołowskiego kradła spojrzenia!

Top Charity 2026: Tłum gwiazd na balu u Omeny Mensah
Gala Top Charity to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń dobroczynnych w Polsce, które z roku na rok przyciąga coraz więcej znanych nazwisk. Organizowana przez Omenę Mensah oraz Rafała Brzoskę impreza łączy świat biznesu, rozrywki oraz sztuki. Cel jest jeden - pozyskiwanie środków na cele charytatywne.
Podczas wydarzenia odbywają się aukcje charytatywne, na których licytowane są wyjątkowe przedmioty, dzieła sztuki czy spotkania z gwiazdami. W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 28 mln złotych, które Rafał Brzoska tradycyjnie podwoił. Wisienką na torcie był Will Smith, który, ni z tego, ni z owego wpadł do Polski. Przywitał się z Lechem Wałęsą i pobawił na balu Omeny!
Coroczna gala jest zwieńczeniem TOP CHARITY – inicjatywy, która od pięciu lat buduje międzynarodową społeczność ludzi biznesu, filantropii i sztuki.
Eleganckie gwiazdy na wyjątkowej wystawie
Zanim znani i lubiani pojawią się na balu charytatywnym, zawitali do Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, gdzie odbył się wyjątkowy wernisaż.
Jak co roku, całość imprezy utrzymana jest w eleganckiej, niemal światowej oprawie. Top Charity to dla gwiazd nie tylko okazja do wsparcia ważnych inicjatyw, ale też możliwość zaprezentowania pięknych stylizacji.
W Wilanowie pojawili się m.in. Edyta i Cezary Pazurowie, Ewa Chodakowska z mężem, Joanna Przetakiewicz, Monika Olejnik, Maciej Musiał, Rafał Zawierucha z żoną, Dorota Gardias, Ewa Minge, Joanna Koroniewska, Jakub Wesołowski z żoną Agnieszką czy Katarzyna Warnke.
Większość sław wybrała na ten wieczór klasyczną czerń, która idealnie sprawdza się przy takich okazjach. N ich tle wyróżniała się Agnieszka Wesołowska, która miała na sobie zjawiskową suknię w soczyście czerwonym kolorze.
