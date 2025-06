Kulisy imprezy u Omeny Mensah. Izabeli Janachowskiej były potrzebne dwa krzesła! Co jedli goście?

Co to był za bal! Omenaa Mensah i Rafał Brzoska po raz kolejny zorganizowali Wielką Aukcję Charytatywną Top Charity. Na imprezie połączonej z licytacją charytatywną nie mogło zabraknąć największych polskich gwiazd. Wpadła też gwiazda zza oceanu - sam Will Smith, co było nie lada gratką dla wszystkich zaproszonych gości. Aktor narobił na balu zamieszania, ale nie on jeden. Co działo się za kulisami? Janachowskiej potrzebne były 2 krzesła, a Pazura "donaszała" sukienkę po Dodzie...