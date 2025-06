Will Smith wpadł na bal do Omenyy i Brzoski. MAMY ZDJĘCIA ZZA KULIS!

Wielki amerykański gwiazdor, Will Smith (56 l.), pojawił się z wizytą w Polsce. Szybko wyszło na jaw, że jednym z punktów w programie artysty był charytatywny bal, który urządzili Omenaa Mensah i Rafał Brzoska. Paparazzi udało się sfotografować kulisty przyjazdu aktora. Miejsce balu gwiazd to prawdziwa twierdza! Zobaczcie na zdjęciach, jak to wyglądało w rzeczywistości...