Ukryta symbolika kreacji Małgorzaty Rozenek. To w tej sukni przyćmiła wszystkich gości na gali u Mensah i Brzoski

Ukryta symbolika kreacji Małgorzaty Rozenek. To w tej sukni przyćmiła wszystkich gości

Aukcja TOP CHARITY zainicjowana przez Omeenę Mensah i Rafała Brzoskę, co roku przyciąga znane osoby z świata biznesu i show-biznesu, które chcą wspomóc różnorodne akcje charytatywne. To właśnie podczas tej gali zbierane są środki, które potem trafiają na wsparcie różnorodnych projektów charytatywnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podczas tegorocznego balu wystąpił sam Will Smith, a gwiazdą, która niewątpliwie wzbudziła największe emocje była Małgorzata Rozenek-Majdan. To właśnie kreacja prezenterki wzbudziła podziw i wiele emocji. Czarna suknia z prześwitami w wielu miejscach i doczepionymi dwiema twarzami jest jedną z najbardziej komentowanych kreacji wieczoru. Sama Małgorzata Rozenek postanowiła wyjaśnić swoim fanom, skąd pomysł na taką właśnie suknię i jak się okazuje, wybór był nieprzypadkowy.

Astrologiczna suknia Małgorzaty Rozenek

Kreacja, w której Małgorzata Rozenek-Majdan zaprezentowała się podczas gali charytatywnej u Mensah i Brzoski ściśle nawiązywała do tematu przewodniego balu, a mianowicie do astrologii. Gwiazda TVN po prostu wybrała suknię, która pasowała do jej znaku zodiaku, czyli do Bliźniąt.

W Łazienkach Królewskich niebo spotkało ziemię. Bal charytatywny, który łączy sztukę, modę i pomaganie - z tematem przewodnim: astrologia. Można było inspirować się planetami, gwiazdozbiorami, żywiołami. Ja wybrałam swój własny znak - Bliźnięta. Bo w astrologii nie chodzi tylko o układ ciał niebieskich, ale o język, którym opowiadamy, kim jesteśmy. Suknia autorstwa Katarzyny Konieczki to forma, która mówi więcej niż słowa. Zainspirowana znakiem Bliźniąt i malarstwem Alfonsa Muchy - rzeźbiarska, symboliczna, złożona. Jak kobieta, która nie mieści się w jednej definicji. A wszystko to w wieczór, w którym liczy się nie tylko to, jak wyglądasz - ale ile dobra możesz zanieść dalej

- napisała Rozenek na Instagramie pod zdjęciami swojej stylizacji.