Omenaa Mensah i Rafał Brzoska przebili aukcję Maćka Musiała dla WOŚP! To astronomiczna kwota

Wielki finał WOŚP już niedługo. Wielkie emocje jak co roku wzbudzają zbiórki gwiazd. Niektóre prześcigają się w tym, co wystawią do licytacji. Maciej Musiał nieźle zaszalał i na jego aukcji można wylicytować to, że posprząta dom. Z kolei Omenaa Mensah i Rafał Brzoska proponują weekend golfowy w hiszpańskiej Marbelli. Okazuje się, że ich aukcja jest od jakiegoś czasu numerem jeden!