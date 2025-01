Julia Wieniawa to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Aktorka i wokalistka mimo młodego wieku na swoim koncie ma masę ról w filmach, serialach oraz teatrze. Zasiada też w jury popularnego programu TVN, a także chętnie spełnia się jako influencerka. Jej instagramowe konto przepełnione jest współpracami, za które z pewnością otrzymuje niemałe wynagrodzenie. Niedawno gwiazda postanowiła bezinteresowanie pomóc i wzięła udział w akcji WOŚP. Będziecie zaskoczeni, co przekazała na licytację.

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już niedługo, bo w niedzielę, 26 stycznia. Dochód z akcji charytatywnej przeznaczony zostanie na zakup sprzętu medycznego dla onkologii i hematologii dziecięcej. Motywem przewodnim 33. Finału WOŚP jest również bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

W akcję od lat angażuje się wiele gwiazd, w tym Julia Wieniawa. Artystka wystawiła na licytację piękną suknię, która miała na sobie podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Na swoim InstaStories zachwalała produkt. Wyjawiła też, że kreacja dotykała Evy Longorii. Na dowód swoich słów dodała wspólne zdjęcie z zagraniczną aktorką. Aktualnie za oliwkowy model trzeba zapłacić 3650 złotych.

Suknia, która zachwyciła na czerwonym dywanie podczas 77. Festiwalu Filmowego w Cannes! To unikalny projekt autorstwa Konrada Bikowskiego, stworzony specjalnie dla Julii Wieniawy na tę wyjątkową okazję. Suknia jest wykonana z najwyższej jakości materiału w eleganckim oliwkowym odcieniu, który podkreśla jej unikatowy charakter. Posiada odpinany tren, co czyni ją niezwykle praktyczną i wszechstronną. Rozmiar XS, jednak istnieje możliwość indywidualnego dopasowania do wymiarów zwycięzcy aukcji. Licytuj i poczuj magię Cannes! - czytamy w opisie licytacji na portalu allegro.pl.