Doda ma ogromne serce dla zwierząt!

Doda (41 l.) jest ogromną miłośniczką psów. Ukochane pupile zajmują bardzo ważne miejsce w życiu piosenkarki. Wolfie i Foxy towarzyszą jej również podczas podróży. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że swoje wyjazdy planuje tak, by psiaki też mogły w nich uczestniczyć. Dodała też, że zdecydowanie lepiej dogaduje się ze zwierzętami niż ludźmi.

Chciałam więcej podróżować i skupiać się na tym. Teraz moje życie wywróciło się do góry nogami z tymi psami. Faktycznie większość planów podróżniczych dedykuje im i wymyślam pod nie. Nie po to się bierze psy, żeby je później zostawiać. Ale dają mi bardzo dużo ciepła i bardzo dużo wspaniałych emocji. Absolutnie nie żałuję tej decyzji i bardzo je kocham - wyznała nam Doda.

Wokalistka często dzieli się na Instagramie momentami z życia swoich pupili, pokazując, jak ważną rolę odgrywają w jej codzienności. Bardzo przeżywa, gdy dzieje się im coś złego. Miłość Dody do psów nie ogranicza się tylko do jej podopiecznych. Piosenkarka od lat angażuje się w pomoc innym zwierzętom. Wspiera schroniska, organizuje zbiórki karmy i potrzebnych akcesoriów, a także nagłaśnia adopcje czworonogów na swoich mediach społecznościowych.

Odziana na czarno Doda prosi o pomoc!

Kilka miesięcy temu Doda została wybrana uznana za najbardziej wpływową osobę publiczną w polskim internecie. Nagrodę pieniężną bez wahania przekazała na pomoc zwierzakom. Z kolei w środowy wieczór pojawiła się na Gali Psierociniec, podczas której został zaprezentowany kalendarz "Muzyczne Klimaty". Na jego stronach gwiazdy polskiej muzyki (m.in. Muniek Staszczyk, Tatiana Okupnik czy Margaret) zapozowały razem z podopiecznymi fundacji.

Zamiast płacić patoinflu żeby więcej pili, rozbierali się czy bili na streamingu, wpłaćcie na blika 5,10 zł 505344666 lub kupcie kalendarz, w którym zobaczycie chore i umierające już, niestety, psy w ostatniej drodze ich życia. Życia które było okrutne i bolesne. Ale dzięki Wam pożegnanie będzie godne w kalendarzu są też inne gwiazdy. Zapraszamy do pomocy - napisała na sowim Instagramie Doda.

Doda podczas wydarzenia zaprezentowała się wyjątkowo skromnie. Obcisły czarny kostium podkreślił jej wysportowaną sylwetkę. Piosenkarka dobrała do niego marynarkę w brązowym kolorze, który ostatnio stał się jej ulubionym. Jednak największą ozdobą był uśmiech, który niemal nie schodził jej z twarzy!

