Doda cała na czarno zadaje szyku na gali. Obcisła kreacja podkreśliła jej zabójczą figurę!

Aleksandra Kalita
2025-10-15 22:19

W środowy wieczór gwiazdy show-biznesu pojawiły się na Gali Psierocińca. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć Dody, która jest wielką miłośniczką czworonogów. Nic więc dziwnego, że i tym razem postanowiła pomóc. Piosenkarka zadała szyku podczas gali, ale to psiaki były najważniejsze.

Doda ma ogromne serce dla zwierząt!

Doda (41 l.) jest ogromną miłośniczką psów. Ukochane pupile zajmują bardzo ważne miejsce w życiu piosenkarki. Wolfie i Foxy towarzyszą jej również podczas podróży. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że swoje wyjazdy planuje tak, by psiaki też mogły w nich uczestniczyć. Dodała też, że zdecydowanie lepiej dogaduje się ze zwierzętami niż ludźmi.

Chciałam więcej podróżować i skupiać się na tym. Teraz moje życie wywróciło się do góry nogami z tymi psami. Faktycznie większość planów podróżniczych dedykuje im i wymyślam pod nie. Nie po to się bierze psy, żeby je później zostawiać. Ale dają mi bardzo dużo ciepła i bardzo dużo wspaniałych emocji. Absolutnie nie żałuję tej decyzji i bardzo je kocham - wyznała nam Doda.

Wokalistka często dzieli się na Instagramie momentami z życia swoich pupili, pokazując, jak ważną rolę odgrywają w jej codzienności. Bardzo przeżywa, gdy dzieje się im coś złego. Miłość Dody do psów nie ogranicza się tylko do jej podopiecznych. Piosenkarka od lat angażuje się w pomoc innym zwierzętom. Wspiera schroniska, organizuje zbiórki karmy i potrzebnych akcesoriów, a także nagłaśnia adopcje czworonogów na swoich mediach społecznościowych.

Odziana na czarno Doda prosi o pomoc!

Kilka miesięcy temu Doda została wybrana uznana za najbardziej wpływową osobę publiczną w polskim internecie. Nagrodę pieniężną bez wahania przekazała na pomoc zwierzakom. Z kolei w środowy wieczór pojawiła się na Gali Psierociniec, podczas której został zaprezentowany kalendarz "Muzyczne Klimaty". Na jego stronach gwiazdy polskiej muzyki (m.in. Muniek Staszczyk, Tatiana Okupnik czy Margaret) zapozowały razem z podopiecznymi fundacji.

Zamiast płacić patoinflu żeby więcej pili, rozbierali się czy bili na streamingu, wpłaćcie na blika 5,10 zł 505344666 lub kupcie kalendarz, w którym zobaczycie chore i umierające już, niestety, psy w ostatniej drodze ich życia. Życia które było okrutne i bolesne. Ale dzięki Wam pożegnanie będzie godne w kalendarzu są też inne gwiazdy. Zapraszamy do pomocy - napisała na sowim Instagramie Doda.

Doda podczas wydarzenia zaprezentowała się wyjątkowo skromnie. Obcisły czarny kostium podkreślił jej wysportowaną sylwetkę. Piosenkarka dobrała do niego marynarkę w brązowym kolorze, który ostatnio stał się jej ulubionym. Jednak największą ozdobą był uśmiech, który niemal nie schodził jej z twarzy!

