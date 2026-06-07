QUIZ. Czy pamiętasz "13 Posterunek"? Komplet punktów zdobędą tylko prawdziwi fani

"13 Posterunek" to produkcja w reżyserii Macieja Ślesickiego, emitowana premierowo na Canal+. Akcja rozgrywa się na tytułowym posterunku policji w Warszawie, gdzie służy grupa wyjątkowo niekonwencjonalnych funkcjonariuszy.

Na czele stoi apodyktyczny komendant, nałogowy palacz cygar i właściciel wiernego psa. Wokół niego kręci się obsada pełna wyrazistych osobowości - impulsywny i pomysłowy główny bohater, zakochana w nim koleżanka z pracy, wielbiciel hollywoodzkich gwiazd akcji, policjant zmagający się z trudnym życiem prywatnym oraz elegant pragnący robić wrażenie na wszystkich wokół.

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"13 Posterunek" doczekał się dwóch serii i łącznie kilkudziesięciu odcinków. Po premierowej emisji na Canal+ trafił na otwarte stacje, docierając do jeszcze szerszej widowni. W 1999 roku otrzymał nominację do Telekamer w kategorii "serial". Do dziś jest chętnie wspominany jako przykład skutecznego polskiego humoru sytuacyjnego, opartego na absurdalnych, lecz przyziemnych perypetiach i zgranej obsadzie aktorskiej.

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Trudno przecenić wpływ "13. Posterunku" na polską telewizję. Jako jeden z pierwszych rodzimych sitcomów udowodnił, że polski humor sytuacyjny może być równie skuteczny jak zachodnie wzorce gatunku. Obsada, scenariusz i charakterystyczne postacie złożyły się na produkcję, która do dziś stanowi ważny punkt odniesienia w historii polskiej telewizji rozrywkowej.

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