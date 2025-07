"13 posterunek": Poł Polski wzdychało do pięknej Andżeliki

"13 posterunek" jest dziś uważany za jedną z kultowych polskich produkcji. Serial w reżyserii Macieja Ślesickiego trafił na ekrany w grudniu 1997 roku. Produkcja z Cezarym Pazurą, Markiem Perepeczką i młodziutką Agnieszką Włodarczyk cieszył się ogromną popularnością. Mówiono, że przygody funkcjonariuszy z nieszczęsnego posterunku bawiły nawet prawdziwych policjantów.

Jedną z gwiazd "13 posterunku" była Joanna Jędrejek. Jako ponętna Andżelika pojawiła się w kontynuacji serialu z 2000 roku. Do warszawskiego komisariatu trafiła z Płocka i zdecydowanie nie przepadała za swoimi nowymi kolegami i koleżankami.

Uczestniczka konkursu Miss Policji była obiektem westchnień niemal całej męskiej ekipy posterunku. Jej za to wpadł w oko sam komendant Władysław Słoik (w tej roli Marek Perepeczko), z którym nawiązała płomienny romans.

"13 posterunek": Co dzisiaj robi Joanna Jędrejek?

Joanna Jędrejek jest absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. Zanim trafiła do "13 posterunku" miała już na swoim koncie role m.in. w "Jańcio Wodniku" czy "Nic śmiesznego". Rozwijała również karierę teatralną, ale to właśnie rola Andżeliki przyniosła jej popularność. Niestety, tak charakterystyczna rola sprawiła, że aktorka została przez wielu zaszufladkowana. Chociaż otrzymywała liczne propozycje, to niewiele się od siebie różniły i skupiały się głównie na jej wyglądzie.

Jędrejek na przestrzeni lat zagrała w wielu popularnych produkcjach, ale głównie na drugim, trzecim planie. Do tego zupełnie zniknęła z show-biznesu.

Zagranie w sitcomie bardzo silnie określa osobowość aktora. Robiłam wszystko, by nie dać się zamknąć w szufladzie, a że dostawałam ciągle propozycje podobnych ról, zdecydowałam się postawić na teatr, gdzie dzieje się wiele fantastycznych rzeczy. Jak robię zakupy w sklepie, to pan cmoka, albo jak zamawiam jedzenie, pan dostarcza do drzwi i mówi: "Andżela". Muszę pozdrowić panów policjantów z komisariatu w Wołominie. Przez przypadek tam się znalazłam i pan mnie rozpoznał. Potraktowali mnie jak swoją – mówiła kilka lat temu w "Dzień dobry TVN".

Nie zrezygnowała z aktorstwa i odnosi spore sukcesy w teatrze. Od ponad 20 lat związana jest z radomskim Teatrem Powszechnym im. Kochanowskiego. Joanna Jędrejek w swoim dorobku artystycznym ma wiele cenionych ról. Zagrała m.in. w "Annie Kareninie", "Weselu", "Wstydzie" czy "Iwonie, księżniczce Burgunda".

