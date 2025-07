"Słoneczny patrol": Piękne ratowniczki i umięśnieni mężczyźni receptą na sukces

Trudno uwierzyć, że w tym roku "Słoneczny patrol" skończy 36 lat! Serial o przystojnych ratownikach i pięknych ratowniczkach dziś jest wspominany z wielkim sentymentem. Jego współtwórca i scenarzysta, Doug Schwartz, doskonale wiedział, czego oczekują widzowie.

Żółte łodzie patrolowe, wysportowani "strażnicy plaż" w szortach, a dookoła piękności w bikini. To był przepis na sukces" - mówił Doug Schwartz.

I chociaż się nie mylił to po pierwszym sezonie serialowi groziło skasowanie. Twórcy wierzyli jednak w sukces i zrobili wiele, by kolejny sezon trafił na antenę. Po tym nie schodził z ekranów przez ponad dekadę. W sumie powstało 11 sezonów, w trakcie których przez plan produkcji przewinęło się wiele atrakcyjnych aktorek, które wcielały się w role ratowniczek. To właśnie dla nich część widzów zasiadało przed telewizorami.

Najpopularniejszą z nich bez wątpienia jest Pamela Anderson (58 l.). Nie była jednak jedyną piękną blondynką w "Słonecznym patrolu". Spojrzenia widzów przyciągała również Donna D'Errico. W latach 1996-1998 wcielała się w postać Donny Marco. Nie miała zbyt dużego doświadczenia aktorskiego. Wcześniej zagrała zaledwie kilka epizodów.

Donna D'Errico o wiele lepiej radziła sobie jako modelka. Podobnie do innych serialowych ratowniczej, karierę zaczynała od modelingu. Zanim trafiła na plan "Słonecznego patrolu", można było ją podziwiać na okładce "Playboya". Po dołączeniu do ekipy "strażników plaży" jej popularność znacznie wzrosła. Częściej też pojawiała się na okładkach magazynów dla panów.

Zobacz również: Seksbomba lat 90. nadal zachwyca? Bez makijażu na czerwonym dywanie

"Słoneczny patrol": Donna D'Errico młodnieje w oczach!

Z hitową produkcją pożegnała się po dwóch sezonów. I tym razem podzieliła los innych gwiazd serialu - bez charakterystycznego czerwonego stroju nie odnosiła już sukcesów. Wystąpiła m.in. w filmach "Candyman 3: Dzień umarłych" oraz "Austin Powers i Złoty Członek". Z czasem zamiast przed kamerą zaczęła działać za kulisami produkcji filmowych jako producentka. Od kilku lat znowu próbuje wrócić na ekrany.

Donna D'Errico jest bardzo aktywna w sieci, szczególnie na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 3 miliony internautów. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno uwierzyć, że w marcu skończyła 57 lat! Dawna gwiazda "Słonecznego patrolu" zamieszcza w sieci bardzo odważne zdjęcia, na których chętnie prezentuje swoje wdzięki. Często prezentuje efekty sesji zdjęciowych, na których można podziwiać ją niemal w pełnej okazałości.

Aktorka nie ukrywa jednak, że jej młody wygląd nie jest efektem jedynie zdrowej diety. Chociaż dba o to, co je (kilka lat temu przeszła na dietę wegańską) i jest bardzo aktywna fizycznie, to nie unika też pomocy medycyny estetycznej.

Pod koniec maja zamieściła zdjęcie, na którym ubrana jest w charakterystyczny czerwony strój. "Zgadnijcie, kto znalazł swój stary strój kąpielowy" - napisała pod fotką. W komentarzach zaroiło się od komplementów!

Nie wszystkim podobają się odważne zdjęcia Donny. Gdy 4 lipca 2020 roku wrzuciła zdjęcia w bikini w amerykańską flagę, wywołała prawdziwą burzę. Internauci podzielili się na dwa obozy - jedni ją chwalili, inni ją odsądzali od czci i wiary. D'Errico nie przejmowała się tymi komentarzami i dalej robiła swoje. Kilka lat później sytuacja się powtórzyła. Niedługo późnej zamieściła kolejny wpis, w którym stwierdziła, że "może nosić i robić dosłownie wszystko, na co ma ochotę".

Sporo kobiet narzekało na filmik z 4 lipca, który opublikowałam w czerwono-biało-niebieskim bikini. Uważały, że jestem kobietą" z klasą”, "za stara na noszenie bikini" oraz, moje ulubione, "zdesperowana". Powiem wam coś, co może was zaskoczyć. Mogę nosić i robić dosłownie wszystko, na co mam ochotę. W związku z tym, oto ja w bikini kucająca na stoliku do kawy - napisała pod kolejną roznegliżowanym zdjęciem.

Zobacz również: Pamela Anderson kończy 58 lat. Nie do wiary, jak teraz wygląda! Jakby ją podmienili

Kultowe seriale z lat 90-tych. Zna je większość z nas. Te pytania są jednak ultra trudne! Pytanie 1 z 10 "Złotopolscy". Kto grał seniora rodu? Piotr Fronczewski Henryk Machalica Wiktor Zborowski Następne pytanie