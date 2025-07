Pamela Anderson kończy 58 lat. Nie do wiary, jak teraz wygląda! Jakby ją podmienili

Pamela Anderson to gwiazda, o której w latach 90. śniły miliony mężczyzn na całym świecie. Ogromną sławę aktorce przyniosła rola w serialu "Słoneczny patrol" i odważne sesje zdjęciowe, które rozpalały wyobraźnię do granic czerwoności. 1 lipca 2025 roku Pamela Anderson kończy 58 lat. Nie do wiary, jak dziś wygląda ikona lat 90. Można pomyśleć, że ją podmienili.