Pamela Anderson została kucharką! Wielkie zmiany w życiu gwiazdy

Pamela Anderson (57 l.) to jeden z symboli seksu lat dziewięćdziesiątych. Gwiazda "Słonecznego Patrolu" od zawsze miała swój rozpoznawalny styl. Głęboki dekolt, burza blond włosów, mocny makijaż, seksowne stroje - to wszystko są, a raczej do niedawna były znaki firmowe Pameli. Ale już w zeszłym roku zaczęła się jej niewiarygodna metamorfoza. Podczas Tygodnia Mody w Paryżu aktorka postawiła na zupełnie nowy styl. Gdzieś zniknął czarny eyeliner, brak śladu krwistoczerwonej szminki. Pamela jest od tamtej pory konsekwentnie naturalna. Teraz zamieniła się w stateczną panią domu, która w białym gieźle, bez makijażu gotuje obiady dla dorosłych już synów i...wydaje książkę kucharską.

„Ludzie kojarzą mnie z Playboyem czy "Słonecznym patrolem", a ja gotowałam posiłki dla rodziny i dzieci"

Opowiedziała o tym w wywiadzie dla magazynu Better Homes & Gardens. „Pamiętam, że moja mama trzymała kartki z przepisami w pudełku. Postanowiłam, że muszę znaleźć najlepsze pudełko na kartki z przepisami... pudełko było dla chłopców, którzy właśnie kupili razem dom dla siebie i ich dziewczyn, dla wszystkich czterech osób”. Pamela zrobiła zatem pudełko-prezent dla synów, a oni wpadli na pomysł, by te przepisy wydać. „Oczywiście mój syn Brandon, jako biznesmen, powiedział: „To jest książka, mamo”. I tak zrobiliśmy, i zatytułowaliśmy książkę "Kocham cię", taki napis był na pudełku z przepisami” - opowiada gwiazda. I dodaje, że tak naprawdę zawsze lubiła gotować. „Ludzie kojarzą mnie z Playboyem czy "Słonecznym patrolem", z moimi rock'n'rollowymi mężami. I chociaż organizowałam wszystkie przyjęcia i gotowałam wszystkie te posiłki dla rodziny i dzieci, to nie było to, co było widoczne publicznie” — wyjawiła Pamela.

Pamela Anderson i jej szalone życie. Wzięła już szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson to aktorka i modelka znana głównie z serialu "Słoneczy Patrol" czy filmu "Żyleta". Jej życie uczuciowe było niezwykle bogate. Wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów się z Pamela zaczęła spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu 2022 roku.

