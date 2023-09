Szok! To jest Pamela Anderson. Seksbomba ma nową twarz

To on urządził strzelaninę w Rotterdamie! "Neonazista torturujący króliki"

Pamela Anderson pojawiła się odmieniona. Zupełnie nowa twarz aktorki to tylko efekt rezygnacji z mocnego makijażu?

Pamela Anderson (56 l.) to jeden z symboli seksu lat dziewięćdziesiątych, a i w XXI nadal zachwyca. Gwiazda "Słonecznego Patrolu" od zawsze miała swój rozpoznawalny styl. Głęboki dekolt, burza blond włosów, mocny makijaż, seksowne stroje - to wszystko są, a raczej do niedawna były znaki firmowe Pameli. A teraz?! Goście Tygodnia Mody w Paryżu zadają sobie pytanie, kim jest ta blond piękność, która zachwyciła fotoreporterów idąc do jednej z restauracji w stolicy Francji po ekskluzywnych pokazach. Aż trudno uwierzyć, że to sama Pamela Anderson! Aktorka postawiła na zupełnie nowy styl, a wręcz zupełnie nową twarz! Czy to tylko kompletna odmiana w kwestii makijażu, a może efekt operacji plastycznych i specjalnych, najnowocześniejszych zabiegów? Gdzieś zniknął czarny eyeliner, brak śladu krwistoczerwonej szminki. Pamela jest naturalna i... wygląda całkiem inaczej. Lepiej?

Pamela Anderson. Wzięła już szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów się z Pamela zaczęła spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu zeszłego roku.

Sonda Pamiętasz "Słoneczny Patrol"? Tak, to były czasy! Tak średnio Nie wiem o co chodzi

Pamela Anderson stuns while makeup-free at Paris fashion week https://t.co/ezxpuAMu9E pic.twitter.com/qFyQMbLMrC— New York Post (@nypost) September 28, 2023

QUIZ. Czy znasz te matki z seriali? Czyją matką jest bohaterka ze zdjęcia? Pytanie 1 z 15 Wychowała czwórkę dzieci, w tym jedno nieślubne. I tak wszyscy ją kochają! To matka to... Marysi, Małgosi, Marty i Marka Mostowiaków "M jak miłość" Lenki, Miśka, Emilki i Zuzi w "M jak miłość" Tomka, Kuby, Kacpra i Melchiora w "Rodzince.pl" Dalej