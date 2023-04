Pamela Anderson znowu założyła TEN kostium! Wygląda lepiej niż 30 lat temu?!

Pamela Anderson po latach znowu wskoczyła w czerwony kostium ze "Słonecznego Patrolu". Zobacz, jak oszałamiająco wygląda

To chyba cud! Pamela Anderson (56 l.) udowodniła, że nic a nic nie zmieniła się w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Gwiazda pokazała się swoim fanom na Instagramie w kultowym czerwonym kostiumie kąpielowym z czasów "Słonecznego Patrolu", kultowego serialu lat dziewięćdziesiątych. Wygląda rewelacyjnie, zupełnie jak przed laty! A to wszystko z okazji rozpoczęcia współpracy z pewną marką kostiumów, najwyraźniej inspirującą się ikoniczną postacią C.J. Parker. W latach dziewięćdziesiątych seksowne ratowniczki ze "Słonecznego Patrolu" rozpalały wyobraźnię mężczyzn. Wielu oglądało sławny serial wyłącznie po to, by je zobaczyć. Głównymi gwiazdami amerykańskiego tasiemca byli David Hasselhoff jako Mitch Buchannon i Pamela Anderson jako C.J. Parker.

Pamela Anderson. Wzięła już szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów się z Pamela zaczęła spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu zeszłego roku.

pamela anderson puts back her iconic red bathing suit from baywatch to announce her own swimwear line pic.twitter.com/ObPka3BQWa— NOSTALGIA (@notgwendalupe) April 27, 2023

