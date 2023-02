Szokujące wyznanie Pameli Anderson! "Nigdy nie czułam się piękna"

Kochanka księcia Harry'ego atakuje! "Jak on mógł to zrobić?!"

Dramat Putina. Łukaszenka nie chce mu nawet szyć mundurów. "Piekło przyjdzie we wrześniu"

Pamela Anderson nigdy nie czuła się seksbombą! Szokujące wyznanie gwiazdy

Pamela Anderson (56 l.) to ikona lat dziewięćdziesiątych i jeden z symboli seksu wszech czasów. Plakaty z jej wizerunkiem wisiały nad milionami łóżek, Pamela była przez długie lata uosobieniem wzorca blond seksbomby. Niejeden oglądał kultowy serial "Słoneczny patrol" tylko po to, by podziwiać wdzięki boskiej Pameli! Jednak po latach gwiazda będąca obiektem tych wszystkich westchnień wyznaje, że nigdy nie czuła się piękna! Pamela Anderson poczyniła swoje wstrząsające wyznanie w podcaście Daxa Sheparda "Armchair Expert". "Nigdy nie czułam się żadną wielką pięknością, nie, nigdy. Raczej uważałam, że wyglądam trochę zabawnie" - powiedziała Pamela. Jak dodała, nie zamierza poddawać się operacjom plastycznym i chce zestarzeć się naturalnie. "Nie mogę się doczekać, gdy będę już stara. Zawsze mówiłam, że chcę wtedy rozpoznawać siebie w lustrze. Pozwolę włosom osiwieć, założę swój mały kapelusik i nie będę nakładać makijażu. Wiele kobiet ma problem ze starzeniem się, ale nie ja. Nie zamierzam gonić za młodością i robić ze sobą tych wszystkich szalonych rzeczy" - mówi aktorka.

Pamela Anderson. Wzięła szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów się z Pamela zaczęła spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu zeszłego roku.

Sonda Pamiętasz "Słoneczny Patrol"? Tak, to były czasy! Tak średnio Nie wiem o co chodzi

Pamela Anderson won't do 'crazy s–t' to look young: 'Can't wait to see myself old' https://t.co/UT482ci0uI pic.twitter.com/RT4jyRbF1a— Page Six (@PageSix) February 1, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek weselnych? Od 8/10 zaczyna się impreza! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Hej dziewczyno, spójrz na misia / On przypomni, przypomni chłopca Ci / Nieszczęśliwego białego misia / Który w oczach ma tylko..." Szare łzy Gorzkie łzy Białe łzy Dalej