"Gwiazdor oferował mi Porsche za seks". Szokujące wyznanie Pameli Anderson

Sylvester Stallone oferował Pameli Anderson Porsche i mieszkanie za seks?! Gorące wyznanie gwiazdy po latach

Życie miłosne Pameli Anderson (56 l.) zawsze było burzliwe i zawiłe niczym intrygi w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Sześć razy brała ślub i sześć razy się rozwodziła, a jej kochanków nie sposób zliczyć. Teraz gwiazda "Słonecznego Patrolu" zdecydowała się opowiedzieć Netflixowi o swoich miłościach w dokumencie "Pamela, a Love Story", czyli "Pamela, Historia Miłości". Legendarna seksbomba wyznała między innymi, że Sylvester Stallone (77 l.) swojego czasu oferował jej mieszkanie i Porsche w zamian za seks! Powiedział, że Pamela dostanie te prezenty, jeśli będzie "jego dziewczyną numer jeden". Anderson odrzekła wówczas, czy to oznacza, że będzie też "dziewczyna numer dwa", na co Stallone z rozbrajającą szczerością odpowiedział: "Kotku, to najlepsza oferta, jaką dostaniesz. Jesteś w Hollywood". Pamela nie zgodziła się na propozycję Stallone. "Chciałam się zakochać" - tłumaczy po latach gwiazda. Tymczasem Stallone właśnie rozwodzi się z trzecią oną Jennifer Flavin po 26 latach małżeństwa. Jego poprzednie żony to Brigitte Nielsen (od 1985 do 1987) i Sasha Czack (od 1974 do 1985)

Pamela Anderson. Wzięła szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów się z Pamela zaczęła spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu zeszłego roku.

