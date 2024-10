"Nie jesteś moim królem"

Król Karol brutalnie zaatakowany! "Pie****ić". Wielka afera!

Wielką awanturą skończyła się poniedziałkowa (21 października) wizyta króla Karola III w parlamencie Australii, w której wraz z żoną, Kamilą, przebywa od piątku. Niezależna senator Lidia Thorpe krzyczała do pary królewskiej: "Oddajcie nam naszą ziemię, oddajcie nam to, co ukradliście”". Padły też wulgarne słowa. Po chwili została wyprowadzona przez ochronę. Co tam się wydarzyło?!