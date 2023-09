Demi Moore pokazała gołą pierś! Naga wpadka gwiazdy

Demi Moore raz po raz pokazywała nagi biust w Paryżu! Bluzka wielkiej gwiazdy spłatała jej niejednego figla. Kate Moss ratowała sytuację!

Naga wpadka wielkiej gwiazdy! I to niejedna... Demi Moore chyba nie do końca przemyślała wybór kreacji, którą założyła na ekskluzywny pokaz mody podczas Fashion Week w Paryżu. Bo zamiast na kreacje francuskiego domu mody Yves Saint Laurent wszyscy patrzyli na obnażone piersi gwiazdy "Niemoralnej propozycji"! Czarna, z pozoru skromna bluzka Demi raz po raz podskakiwała do góry, ukazując nagie piersi. Najpierw tylko jedna z nich wyskoczyła na wolność, a potem aż dwie. Działo się to, kiedy Demi Moore pozowała do wspólnego zdjęcia z Kate Moss (49 l.). Fotograf już unosił aparat, gdy nagle - hyc! - piersi Demi ukazały się w całej okazałości. Kate Moss rzuciła się na ratunek biustowi Demi i naciągnęła na niego bluzkę w te pędy!

Demi Moore. Kariera, córki, mężowie i kochankowie

Demi Moore zaczynała karierę aktorską jako nastolatka. W latach osiemdziesiątych grała w serialu ABC "Szpital miejski" ("General Hospital"). Przełom w karierze Demi Moore nastąpił w 1990 roku, kiedy u boku Patricka Swayze Molly Jensen w sławnym w melodramacie "Uwierz w ducha". Najsłynniejsza rola Demi to postać Diany Murphy z filmu "Niemoralna propozycja" (1993) z Robertem Redfordem, do dziś pamiętamy też występ Demi w filmie Striptiz (1996). Za dwie ostatnie role Demi Moore doczekała się jednak... Złotej Maliny. Życie prywatne aktorki było niezwykle burzliwe. Miała trzech mężów, w tym Bruce'a Willisa (1987-2000), z którym ma cztery dorosłe dziś córki, oraz młodszego o 16 lat aktora Ashtona Kutchera. Z tym drugim rozwiodła się w 2016 roku. Spotykała się też m.in. z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, wokalistą Red Hot Chili Peppers Anthonym Kiedisem i Colinem Farrellem.

