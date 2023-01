Walka dojrzałych piękności na bikini! 54-latka kontra 60-letnia Demi Moore

Helena Christensen ma 54 lata, a Demi Moore 60. Gwiazdy rywalizują o tytuł dojrzałej miss bikini Instagrama!

Jedna jest gwiazdą wybiegów, druga legendą kina. Helena Christensen (54 l.) i Demi Moore (60 l.) regularnie publikują nowe zdjęcia w mediach społecznościowych, udowadniając, że z wiekiem są coraz bardziej seksowne. W dodatku obie zajęły się sprzedażą własnych linii kostiumów kąpielowych i każda z nich sama reklamuje swoje produkty. "To przeczy poglądowi, że kobiety z wiekiem stają się mniej pociągające. Nie chcemy wyglądać jak matrony lub nie czuć się seksowne. To wyzwalające" - wyznała niedawno Demi Moore w wywiadzie dla "People". Staerk And Christensen czy Andie Swimwear? Fanom trudno się zdecydować! Helena właśnie zaprezentowała się w swoim najnowszym kostiumie i zachęca do zakupów, a i Demi jest bardzo aktywna na Instagramie. Zobacz ich zdjęcia i zagłosuj w naszej sondzie!

Demi Moore. Kariera, córki, mężowie i kochankowie

Demi Moore zaczynała karierę aktorską jako nastolatka. W latach osiemdziesiątych grała w serialu ABC "Szpital miejski" ("General Hospital"). Przełom w karierze Demi Moore nastąpił w 1990 roku, kiedy u boku Patricka Swayze Molly Jensen w sławnym w melodramacie "Uwierz w ducha". Najsłynniejsza rola Demi to postać Diany Murphy z filmu "Niemoralna propozycja" (1993) z Robertem Redfordem, do dziś pamiętamy też występ Demi w filmie Striptiz (1996). Za dwie ostatnie role Demi Moore doczekała się jednak... Złotej Maliny. Życie prywatne aktorki było niezwykle burzliwe. Miała trzech mężów, w tym Bruce'a Willisa (1987-2000), z którym ma cztery dorosłe dziś córki, oraz młodszego o 16 lat aktora Ashtona Kutchera. Z tym drugim rozwiodła się w 2016 roku. Spotykała się też m.in. z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, wokalistą Red Hot Chili Peppers Anthonym Kiedisem i Colinem Farrellem.

Helena Christensen. Kim są jej rodzice? W jakim teledysku zagrała? Kariera duńskiej modelki

Helena Christensen urodziła się w Danii w 1968 roku, jest córką Duńczyka i Peruwianki. Pracę modelki zaczęła już jako 9-latka. W 1986 roku została Miss Danii, trzy lata później wyjechała do Paryża i zaczęła światową karierę. Pracowała dla takich marek, jak m.in. Versace, Chanel, Valentino, Christian Dior. Zagrała w kultowym teledysku do piosenki Chrisa Isaaka "Wicked Games". W późniejszych latach próbowała sił w filmach i z powodzeniem zajęła się fotografią.

Sonda Która gwiazda lepiej wygląda w kostiumie kąpielowym? Helena Demi

