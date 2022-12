Morsowanie zapewnia jej wieczną młodość! 54-letnia gwiazda szokuje wyglądem nastolatki

Helena Christensen jest fanką morsowania. Skąpo ubrana 54-latka wskoczyła śmiało do lodowatej wody w Danii

Morsowanie to modny sposób na zdrowie i urodę. Jest popularne także wśród największych gwiazd showbiznesu. Udowodniła to nie pierwszy już raz także Helena Christensen (54 l.). Sławna modelka ujawniła swój sekret wiecznej młodości! Okazuje się, że to morsowanie zapewnia sławnej modelce idealną sylwetkę i perfekcyjną cerę. Gwiazda spędziła Święta, a zarazem swoje 54. urodziny w rodzinnej Danii. Pokazała swoim fanom na Instagramie, jak morsuje! Zimna woda była niestraszna skąpo ubranej modelce. Helena Christensen sfilmowała, jak wchodzi po drabince do lodowatego duńskiego jeziora, a potem śmiało daje nura w zimną toń! 25 grudnia gwiazda skończyła 54 lata, ale nadal wygląda świeżo niczym nastolatka.

Helena Christensen. Kim są jej rodzice? W jakim teledysku zagrała? Kariera duńskiej modelki

Helena Christensen urodziła się w Danii w 1968 roku, jest córką Duńczyka i Peruwianki. Pracę modelki zaczęła już jako 9-latka. W 1986 roku została Miss Danii, trzy lata później wyjechała do Paryża i zaczęła światową karierę. Pracowała dla takich marek, jak m.in. Versace, Chanel, Valentino, Christian Dior. Zagrała w kultowym teledysku do piosenki Chrisa Isaaka "Wicked Games". W późniejszych latach próbowała sił w filmach i z powodzeniem zajęła się fotografią.

