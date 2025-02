Nie poznacie Pameli Anderson na tych zdjęciach! Wpadła cała na biało, suknia piękna, towarzystwo też

Iga nie miała litości dla Łukasza w "Żona dla Polaka". Wyjawiła to szeptem, ale i tak się nagrało

Gala BAFTA 2025 to wyjątkowe wydarzenie, nazywane "brytyjskimi Oscarami". 16 lutego odbyła się po raz 78. w Royal Festival Hall w Southbank Centre w Londynie. Na czerwony dywan wkroczyły same gwiazdy, w tym Pamela Anderson!

6. małżeństw Pameli Anderson

Życie Pameli Anderson to gotowy materiał na film. Gwiazda była na samym szczycie popularności w latach 90., kiedy serial "Słoneczny patrol" z nią w roli głównej był wyświetlany w telewizji. Później głośno już było głównie o jej licznych romansach i małżeństwach. W Wigilię Bożego Narodzenia 2021 roku gwiazda stanęła na ślubnym kobiercu po raz szósty. Gwiazda powiedziała "tak" swojemu ochroniarzowi, Danowi Hayhurst. Małżonkowie zakochali się w sobie podczas izolacji w domu...

Teraz Pamela Anderson wraca w zupełnie nowym wydaniu. Niegdysiejsza skandalistka zmieniła się też nie do poznania z wyglądu. Widać, że zarzuciła niegdysiejsze operacje plastyczne, przyznawała się też do tego, że zmniejszyła swój ogromny biust do naturalnych rozmiarów. Aktorka ma też wyraźnie chrapkę na skosztowanie występów w filmach z wyższej półki. Czy dlatego pojawiła się na "brytyjskich Oscarach"?

Na gali BAFTA 16. lutego 2025 roku pojawiły się oczywiście największe gwiazdy filmowe. Oprócz wzruszających przemówień można było się napatrzeć, jak ubrały się Pamela Anderson, Demi Moore, Ariana Grande. Która z nich "pozamiatała" galę?

Pamela Anderson cała na biało, Demi Moore pstrokata

Pamela Anderson na czerwony dywan wkroczyła w białej sukni z trenem od Jacquemus'a. Dawna seks bomba pojawiła się w prawie niewidocznym makijażu. i pokazała nienaganne ciało. Tylko czy to ta sama osoba, która rozgrzewała telewizory w "Słonecznym patrolu"? Możecie sami to ocenić w naszej ogromnej galerii zdjęć.

Z kolei młodziutka Ariana Grande postawiła na dziewczęcą sukieneczkę. Na górze miała czarny top z głębokim dekoltem, na dole ogromną różową spódnicę, która przypomina kokardę. Na szyję wokalistka założyła diamentowy naszyjnik.

Wielka gwiazda amerykańskiego kina, Demi Moore przybyła w długiej cekinowej sukni do samej ziemi. Aktorka zaprezentowała światu piękne, odkryte ramiona!. Suknię Demi zaprojektował Alexandr McQueen. Całość uzupełniał graficzny wzór w kolorach: żółtym, niebieskim i szarym. Moore założyła do tej obłędnej sukni proste, sukni czarne sandały na obcasie oraz minimalistyczną biżuterię.

Trzeba przyznać, że właśnie te aktorki, które właśnie wracają po latach na salony, zrobiły oszałamiające show na gali BAFTA. A która stylizacja Wam podobała się najbardziej? Oceńcie w naszej galerii.

