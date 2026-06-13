Zamiast na Santorini, leć na Milos. Skyscanner zdradza sprytne triki na wakacje bez tłumów.

Koniec z podążaniem za tłumem. Szukamy autentyczności

Polacy są wyraźnie zmęczeni klasycznymi, zatłoczonymi kurortami. Jak pokazują dane z badania OnePoll dla Skyscanner – polscy podróżni odwracają się od zatłoczonych kurortów, już 63%* z nas stawia w tym roku na ciche, alternatywne lokalizacje. Perspektywa spokojnego wypoczynku sprawia, że jesteśmy wyjątkowo elastyczni – aż 86% ankietowanych* jest gotowych zrezygnować z najbardziej oczywistych kierunków i poszukać miejsc, w których na pewno nie spotkają tłumów.

Ucieczka od turystycznego zgiełku to jednak tylko jeden z powodów, dla których rezygnujemy z popularnych destynacji. Równie silna okazuje się potrzeba odkrywania nowych, nieoczywistych kierunków. Jak wynika z badania, ponad 80% respondentów* deklaruje, że idealny cel podróży to taki, którego nie odwiedzili jeszcze jego bliscy ani znajomi i nie był on jeszcze chętnie publikowany w mediach społecznościowych. Przecieranie własnych szlaków stało się dla współczesnych turystów sposobem na zagwarantowanie sobie w pełni autentycznych doświadczeń. To z kolei pozwala przywieźć z urlopu niepowtarzalne wspomnienia i historie, którymi chętnie dzielimy się po powrocie, nierzadko wyprzedzając podróżnicze trendy.

Zaufaj inteligentnym rozwiązaniom

Poszukiwania takich wakacyjnych perełek potrafią przytłoczyć. Dla 25% badanych planowanie wyjazdu to stres porównywalny z zakupem samochodu, a dla 14% – z organizacją własnego ślubu*. Jak to obejść?

Aż co czwarty polski turysta przyznaje, że znalezienie idealnego, taniego kierunku jest ogromnym wyzwaniem i źródłem stresu. Moją ulubioną receptą na ten przedwakacyjny zawrót głowy jest funkcja Cały świat – mówi Kacper Trela, ekspert Skyscanner – Zamiast trzymać się z góry upatrzonego celu, który w sezonie może okazać się bardzo drogi i zatłoczony, warto zaufać technologii. Zostawienie pustego pola destynacji to portal do miejsc, o których mogliśmy wcześniej w ogóle nie pomyśleć – takich jak szwedzki Göteborg, estoński Tallinn czy urokliwa Pula w Chorwacji. To właśnie tam czekają na nas mniej zatłoczone przestrzenie, urokliwe plaże i lokalne doświadczenia w cenach, które pozwalają odetchnąć z ulgą.

Fly & Drive, czyli przepis na wakacje idealne

Znalezienie taniego lotu do alternatywnej destynacji to dopiero połowa sukcesu. Strategia Fly & Drive to dziś synonim podróżniczej wolności i sprawdzony sposób na ominięcie letniego zgiełku.

Cały sekret polega na tym, by potraktować popularne lotnisko wyłącznie jako punkt startowy, a nie cel sam w sobie. Kiedy inni turyści ustawiają się w kolejkach do transferów do kurortów, czy busów do zatłoczonego centrum, Ty chwytasz za kierownicę auta i ruszasz tam, gdzie kończą się wycieczkowe szlaki, a zaczyna prawdziwy spokój.

Wcielenie tego planu w życie jest niezwykle proste. Skyscanner to nie tylko wyszukiwarka lotów, ale również intuicyjne narzędzie do wynajmu samochodów. W jednym miejscu możesz błyskawicznie porównać oferty setek wypożyczalni z całego świata, sprawdzić przejrzyste warunki i zarezerwować auto z wyprzedzeniem. Dzięki temu, po przylocie po prostu odbierasz kluczyki i od razu ruszasz w drogę na własnych zasadach.

Wynajęty samochód to dziś absolutny bilet do wolności i najprostszy sposób na ominięcie turystycznego zgiełku. – dodaje Kacper – Lądując na przykład w hiszpańskim Alicante, uciekamy od popularnych kurortów. Wystarczy kilkadziesiąt minut jazdy, by zamienić gwarną promenadę na spokojne, urokliwe wioski w głębi lądu i dzikie plaże, do których rzadko dociera transport publiczny. To niezawodny sposób na przystępne cenowo i w stu procentach autentyczne wakacje.

Gdzie uciec tego lata? Lista najmniej oczywistych kierunków

Dla tych, którzy szukają absolutnej ciszy i chcą wyprzedzić turystyczne trendy, Skyscanner przeanalizował dane dotyczące najrzadziej wyszukiwanych, a jednocześnie najbardziej fascynujących celów podróży. To prawdziwe „ukryte perełki”, w których nie uświadczymy tłumów i zaczerpniemy lokalnego klimatu.

Nieodkryte perełki na lato 2026:

Milos, Grecja – idealna alternatywa dla zatłoczonego Santorini.

Bordeaux, Francja – ląduj tanio i ruszaj autem szlakiem najlepszych winnic na świecie.

A Coruña, Hiszpania – zielona, rześka Galicja zamiast upalnego południa Hiszpanii.

A poszukiwaczy prawdziwych przygód może zaskoczyć Casablanca w Maroko – brama do niezwykłej przygody z dala od typowych europejskich kurortów czy Jeju w Koreii Południowej – wulkaniczna wyspa, która zachwyca naturą i spokojem.