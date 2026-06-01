Serce Suwalszczyzny – Kraina Baśni, Natury i Niezapomnianych Wrażeń

Odkryj Suwałki – strategiczny ośrodek Podlasia, położony na styku granic, otoczony dziewiczą przyrodą i bogatą historią, idealny na aktywny wypoczynek.

Miasto Marii Konopnickiej oferuje niezliczone atrakcje: od malowniczych Bulwarów, przez tematyczne szlaki miejskie, po wyśmienite smaki lokalnej kuchni.

Nie przegap dynamicznego kalendarza wydarzeń, takich jak Suwałki Blues Festival, i przekonaj się, dlaczego to dynamicznie rozwijająca się perła Północy!

Suwałki, z blisko 70 tysiącami wspaniałych mieszkańców, to drugi co do wielkości ośrodek Podlasia i strategiczny punkt na mapie Polski, leżący na styku kultur i granic – zaledwie rzut kamieniem od Litwy, Obwodu Kaliningradzkiego i Białorusi.

Suwałki: kultura i aktywny wypoczynek

Miasto, pełniące funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego, jest idealnym miejscem do życia i wypoczynku. Otoczone przez dziewiczą przyrodę, stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania najcenniejszych skarbów regionu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdziesz dwa perły ochrony przyrody: Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy. Do tego dochodzą majestatyczne puszcze: Augustowska, Romincka i Borecka, a także niezliczone jeziora i rzeki, które tworzą raj dla miłośników turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, żeglarstwa czy nurkowania. Region zachwyca również bogactwem kulturowym – od zabytkowych klasztorów i ruin pałaców, przez urokliwe drewniane budownictwo, po zabytki sakralne, świadczące o bogatej historii tych ziem i ich praprzodków – Jaćwingów.

Odkryj Suwałki – miasto Marii Konopnickiej i krasnoludków

Same Suwałki to skarbnica atrakcji. Przejdź się Bulwarami nad Czarną Hańczą im. Wacława Kunca, podziwiając odrestaurowany budynek Starej Łaźni, zrelaksuj się nad Zalewem Arkadia lub w Parku Konstytucji 3 Maja. Miłośnicy wodnych szaleństw znajdą coś dla siebie w Aquaparku. Nie możesz pominąć nowoczesnego Muzeum i Placu im. Marii Konopnickiej, upamiętniającego słynną suwalczankę. Podążaj szlakiem krasnoludków, bohaterów jej powieści, lub wybierz jeden z wielu tematycznych szlaków miejskich – klasycystyczny, murali czy żydowski – by poznać miasto z innej perspektywy.

Smaki Suwalszczyzny i kalendarz pełen wrażeń

Suwałki to także raj dla podniebienia! Rozsmakuj się w legendarnych kartaczach, osławionej babce ziemniaczanej, a na deser spróbuj sękacza czy mrowiska. Do tego specjały z lasów i jezior – dziczyzna, sieja czy sielawa – które podbijają serca smakoszy w Polsce i za granicą.

Miasto tętni życiem przez cały rok, oferując bogaty kalendarz imprez kulturalnych i rozrywkowych. Od spektakularnego Odlotowe Suwałki Air Show (27-28 czerwca, www.odlotowesuwalki.pl), przez międzynarodowy Suwałki Blues Festival (9-11 lipca, z gwiazdami takimi jak The Boneshakers czy Dean Bowman Band), po Dni Suwałk (8-9 sierpnia, w ramach Trasy Lato Radia Zet 2026 z Agnieszką Chylińską) i Festiwal Filmowy Wajda na Nowo (20-23 sierpnia, z udziałem Allana Starskiego, Janusza Gajosa, Roberta Więckiewicza i Emilii Krakowskiej). Co roku odbywa się tu również najważniejsze gospodarcze wydarzenie północno-wschodniej Polski – Forum Biznesowe Pogranicza.

Suwałki to miasto, które nieustannie się rozwija, efektywnie wykorzystując środki unijne, by stawać się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Przyjedź i przekonaj się, dlaczego Suwałki to prawdziwa perła Północy!