Węgry jako europejska stolica term i wellness

Wyjątkowa liczba źródeł termalnych na Węgrzech wynika z uwarunkowań geologicznych. Kraj położony jest w Kotlinie Panońskiej, gdzie cieńsza skorupa ziemska umożliwia łatwiejsze nagrzewanie się wód podziemnych. Dzięki temu woda wydobywana z głębi ziemi osiąga wysoką temperaturę i zawiera duże ilości minerałów, takich jak wapń, magnez czy siarka.

Tradycja korzystania z term sięga starożytności. Już w czasach rzymskich powstawały tu pierwsze kąpieliska, a w okresie panowania osmańskiego rozwinięto kulturę łaźni, która do dziś jest ważnym elementem życia społecznego i turystycznego. Współcześnie termy stanowią jeden z filarów turystyki Węgier, a ich rozwój łączy tradycję z nowoczesną infrastrukturą wellness.

- W przypadku Węgier termy nie są dodatkiem do wyjazdu, tylko bardzo często jego głównym celem. Widać to szczególnie wśród polskich turystów, którzy planują pobyt wokół konkretnych kąpielisk, a dopiero później dobierają pozostałe atrakcje. Dużą rolę odgrywa też ich dostępność przez cały rok oraz różnorodność, od historycznych łaźni w Budapeszcie po nowoczesne kompleksy rodzinne czy miejsca o charakterze uzdrowiskowym – podkreśla Kowalskiné Szekfy Ibolya, wieloletnia polskojęzyczna przewodniczka z Węgier.

Najciekawsze propozycje termalne na Węgrzech

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc na mapie węgierskich term jest Egerszalók, znany z tzw. Góry Solnej. To naturalna formacja wapienna powstała w wyniku osadzania się minerałów z gorącej wody termalnej wypływającej z głębi ziemi. Białe tarasy, po których spływa woda, tworzą krajobraz porównywany do tureckiego Pamukkale i należą one do najbardziej rozpoznawalnych atrakcji termalnych w kraju. solne wzgórze o powierzchni 1200 m2 – powstałe w wyniku wypływu wód termalnych z głębokości 410 metrów o temperaturze 65-68 stopni Celsjusza – można podziwiać z bliska, tuż przy ścieżce prowadzącej z parkingu przy Łaźniach Nostalgia. W bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca znajduje się także hotel Hunguest Saliris, którego kompleks spa obejmuje 17 basenów z wodą termalną i przestrzeń wellness o powierzchni około 1900 m².

- Egerszalók jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak naturalne zasoby termalne mogą zostać przekształcone w kompleksową ofertę turystyczną. Mówimy tu nie tylko o samej kąpieli, ale o całym doświadczeniu opartym na zdrowiu, regeneracji i kontakcie z unikalnym krajobrazem. Tego typu miejsca budują dziś przewagę Węgier jako kierunku wellness w Europie i odpowiadają na rosnące potrzeby turystów, którzy szukają czegoś więcej niż klasycznego wypoczynku – dodaje Lajos Labossa, dyrektor marketingu i komunikacji w Hunguest Hotels.

Budapeszt i pozostałe regiony Węgier

Na szczególną uwagę zasługuje również Budapeszt, który często określany jest mianem światowej stolicy kąpielisk termalnych. Na terenie miasta znajduje się ponad 100 źródeł naturalnych, z których każdego dnia wydobywa się około 70 milionów litrów wody termalnej. Wśród nich warto wyróżnić Łaźnie Gellérta przyciągają secesyjną architekturą i eleganckimi wnętrzami, natomiast kompleks Széchenyi należy do największych tego typu obiektów w Europie i umożliwia kąpiele na świeżym powietrzu przez cały rok.

W północno-wschodniej części kraju znajduje się Miskolctapolca, jedno z najbardziej unikalnych kąpielisk w tej części Europy. Kompleks został zlokalizowany w naturalnych grotach wapiennych, a system połączonych korytarzy i komór skalnych tworzy wyjątkowe warunki do kąpieli w wodzie termalnej. Woda o temperaturze około 30–35°C zawiera minerały wspierające układ krążenia oraz oddechowy.