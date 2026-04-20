SZOK! Polski podróżnik skazany na DOŻYWOCIE! Czy to przez jedno zdanie prezydenta?

Mariusz Majewski okrążył Ziemię aż 83 razy, odwiedzając wszystkie kraje ONZ.

Jednak to w Demokratycznej Republice Konga dowiedział się, czym jest prawdziwe jądro ciemności. Wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli wojskowej, która po okazaniu polskiego paszportu zmieniła się w agresywne przesłuchanie pod lufami karabinów.

Dlaczego polski turysta został uznany za wroga państwa numer jeden?Ślady prowadzą do słów prezydenta Andrzeja Dudy o wsparciu militarnym dla Rwandy, które w Kinszasie odebrano jako jawną deklarację agresji. Choć dowody były absurdalne a sam Majewski zapewniał, że jest jedynie podróżnikiem, machina autorytarnego państwa ruszyła bezlitośnie, oskarżając go o sabotaż i próbę zamachu stanu.

Publiczne poniżenie na ulicach Kinszasy

Najbardziej dramatycznym momentem nie był sam proces, lecz transport do więzienia na pace otwartego pikapa. Żołnierze wieźli Mariusza przez centrum stolicy, wyjąc syrenami i krzycząc do tłumu: „Mundele, mundele!” (Białas!). Tysiące ludzi szydziło z Polaka, wygrażało mu nożami i wiwatowało na widok jego upadku. Gdy ze strachu schował głowę między kolanami, żołnierz uderzył go kolbą karabinu w splot słoneczny, zmuszając, by siedział wyprostowany i „zabawiał” tłum swoją rozpaczą.

Czy wolność jest najcenniejszym darem, jaki posiadamy? Czy zwykły obywatel ma szansę w starciu z autorytarnym systemem, który potrzebuje pokazowego procesu?

Ta sprawa pokazuje, jak krucha jest nasza wolność, gdy w grę wchodzą interesy mocarstw i dyplomatyczne urazy.

Chcesz poznać prawdę o tym, jak polski obywatel przetrwał to polityczne polowanie?

ZAMÓW książkę i dowiedz się jak wyglądały negocjacje p życie Polaka!