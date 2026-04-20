Wyłoniono najlepsze hotele w Polsce. Te miejsca to coś więcej niż nocleg

Właśnie poznaliśmy grono najlepszych hoteli w Polsce. Eksperci portalu rezerwacyjnego Travelist.pl wraz z gośćmi hotelowymi po raz kolejny wybrali obiekty wyróżniające się najwyższą jakością usług i doświadczeniem pobytu. Wyróżnienia Travelist Hotel Star 2026 przyznano w 12 kategoriach, a laureatów ogłoszono 16 kwietnia podczas uroczystej gali zorganizowanej z okazji 13. urodzin portalu rezerwacyjnego.

Oto najlepsze hotele w Polsce

Wydarzenie odbyło się w Klubie Bank w Warszawie i zgromadziło przedstawicieli polskiego hotelarstwa oraz organizacji turystycznych. Spotkanie miało nie tylko charakter jubileuszowy, ale było również przestrzenią do rozmów o aktualnych wyzwaniach rynku, trendach w zachowaniach klientów oraz kierunkach rozwoju branży. Kulminacyjnym momentem wieczoru była gala Travelist Hotel Star 2026, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych hoteli i sieci hotelowych w Polsce.

Plebiscyt Travelist Hotel Star na stałe wpisał się w kalendarz branży hotelarskiej jako jedno z najważniejszych wyróżnień dla obiektów oferujących najwyższy standard wypoczynku w Polsce. W tegorocznej edycji o tytuły rywalizowało ponad 60 hoteli oraz 6 sieci hotelowych, które w ostatnim roku wyróżniały się jakością usług, ofertą oraz doświadczeniem gości

– tymi słowami otworzyła imprezę Agata Szulc, dyrektor zarządzająca Travelist.pl.

Hotele z najlepszymi ocenami

W 11 kategoriach zwycięzców Travelist Hotel Star 2026 wyłoniła kapituła złożona z ekspertów Travelist.pl. Oto ich laureaci:

Najlepsza sieć hotelowa: Górskie Resorty

Najlepszy obiekt nad morzem: Hotel Arka Medical SPA ****

Najlepszy obiekt w górach: Mercure Szczyrk Resort ****

Najlepszy obiekt nad jeziorem: Aries Lago Park Hotel & SPA Mazury *****

Najlepszy obiekt miejski: Radisson Blu Sopot ****

Najlepszy obiekt historyczny: Zamek Janów Podlaski ****

Najlepszy obiekt resortowy: Wave Międzyzdroje Resort & SPA *****

Najlepszy obiekt dla rodzin: Prawdzic Resort & Wellness

Najlepszy obiekt SPA: Radisson Individuals Lake Hill Mazury Resort & SPA *****

Najlepszy nowy obiekt: Hotel Shellter Resort & Spa *****

TOP Partner Roku: Olymp IV, Golden Tulip Gdańsk Residence, Arche Nałęczów dawne Sanatorium Milicyjne, Resort Król Plaza SPA & Wellness oraz Cukrownia Żnin

Poza decyzją kapituły swoją nagrodę przyznali również internauci biorący udział w otwartym głosowaniu. W 12. kategorii – Nagroda Gości – zwyciężył Blue Marine Mielno, który zdobywa to wyróżnienie już czwarty rok z rzędu. Taki wynik potwierdza nie tylko wysoki standard wypoczynku, ale także umiejętność budowania trwałych relacji z gośćmi i lojalnej społeczności wokół marki.

Jak co roku wyróżniliśmy obiekty, które konsekwentnie podnoszą jakość usług i potrafią odpowiadać na zmieniające się potrzeby gości. Za każdą z tych nagród stoją godziny analiz, rozmów i bardzo trudne decyzje, gdyż poziom wszystkich nominowanych hoteli jest niezwykle wysoki. Tym bardziej cieszy nas, że możemy doceniać tych, którzy wyznaczają kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa

– podkreślała Agata Szulc z Travelist.pl.

Autor: Travelist/ Materiały prasowe

