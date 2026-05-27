Fortnite na żywo w Warszawie. Active Gaming Zone startuje w Galerii Młociny

Fortnite to popularna gra wieloosobowa, która podbiła cały świat. Charakterystyczne skórki czy viralowe wirtualne tańce sprawiły, że tytuł rozpoznają dziś nie tylko gracze. U podstaw fenomenu stoją jednak dynamiczna rozgrywka z emocjonującym survivalem, refleks i strategiczne myślenie. Zawodnicy trafiają na wyspę, gdzie rywalizują ze sobą o zwycięstwo i do ostatniej chwili próbują utrzymać się w grze. Ta formuła od lat działa jak magnes, bo każda rozgrywka pisze tu własny, nieprzewidywalny scenariusz.

Gamingowa strefa w warszawskiej Galerii Młociny

Już od poniedziałku 25 maja wszyscy miłośnicy gamingu będą mogli zanurzyć się w świecie Fortnite podczas wydarzenia Active Gaming Zone w Galerii Młociny. Przez sześć dni przestrzeń galerii zamieni się w nowoczesną strefę rozrywki, w której uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności, przetestują profesjonalny sprzęt i poczują, jak smakuje rywalizacja na najwyższym poziomie.

Na odwiedzających czekać będzie strefa Free to Play wyposażona w osiem zaawansowanych komputerów gamingowych gotowych na najbardziej wymagające rozgrywki. Fani motoryzacyjnych emocji będą mogli wskoczyć do profesjonalnej strefy simracingowej i poczuć prędkość jak na prawdziwym torze wyścigowym. Nie zabraknie także strefy konsol z popularnymi symulatorami piłkarskimi.

Wielki turniej Fortnite

Największe emocje czekają jednak w sobotę 30 maja. Tego dnia odbędzie się wielki finał wydarzenia – turniej Fortnite 1v1, podczas którego gracze staną do bezpośrednich pojedynków o podium i atrakcyjne nagrody. Na najlepszych czekają vouchery zakupowe oraz nagrody rzeczowe.

Do wygrania:

I miejsce – 1000 zł w voucherach na zakupy,

II miejsce – 500 zł w voucherach,

III miejsce – 300 zł w voucherach oraz nagrody rzeczowe.