Bristol Jazz Festival. Są dźwięki, po których oddycha się inaczej

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-26 13:39

Na dziedzińcu secesyjnej willi, tuż obok zewnętrznej strefy wellness, z widokiem na rzeźby współczesnych artystów i taflę basenu infinity, która łączy się z horyzontem – przez trzy czerwcowe wieczory zabrzmi jazz.

Autor: Brstol/ Materiały prasowe

Bristol Art & Medical SPA zaprasza na pierwszą edycję Bristol Jazz Festival. Trzy koncerty. Trzy wieczory. Sceneria, w której muzyka spotyka wodę, sztukę i ciszę – i wszystko zaczyna ze sobą rozmawiać.

TRZY WIECZORY, TRZY ŚWIATY

Czwartek, 11 czerwca | Ada Kiepura – Projekt Kiepura

Ada Kiepura – wokalistka jazzowa o charakterystycznej barwie głosu i subtelnej interpretacji. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, aktywna na polskiej scenie muzycznej, współpracująca z czołowymi artystami i występująca na licznych festiwalach. Jej koncerty to kameralne, pełne emocji spotkania z muzyką – eleganckie, nastrojowe i niezwykle poruszające.

Projekt Kiepura to wyjątkowy hołd dla twórczości Jana Kiepury – jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych. W nowoczesnych aranżacjach jazzowych i swingowych klasyczne utwory zyskują świeże, emocjonalne brzmienie, łącząc tradycję ze współczesnością. Koncert wzbogacony jest o opowieści i anegdoty z życia artysty, tworząc niezwykłą muzyczną podróż.

Piątek, 12 czerwca | Tamara Behler

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku wiolonczela klasyczna. Po ukończeniu studiów na ponad dziesięć lat odłożyła instrument, ale powróciła do niego, by na nowo odkryć jego brzmienie — tym razem w połączeniu z własnym głosem. Śpiewem zajęła się intuicyjnie, z pasji, która towarzyszyła jej od dzieciństwa. Uczyła się samodzielnie, zdobywając doświadczenie sceniczne w różnorodnych projektach i środowiskach muzycznych.

Zanim wydała swój debiutancki album „BÉLAIR", szlifowała styl u boku gigantów – koncertowała z Ewą Bem, Urszulą Dudziak, Hanną Banaszak. Recenzenci porównują ją do artystek światowej klasy: Ayanny Witter-Johnson, Dom La Neny, Any Carli Mazy. Ten wieczór będzie kameralny, intymny, pełen ciszy między dźwiękami.

Sobota, 13 czerwca | Grażyna Auguścik & Grzech Piotrowski Band

Finał festiwalu to spotkanie dwóch osobowości, które polskiemu jazzowi nadają światowy wymiar.

Grażyna Auguścik – światowej klasy wokalistka jazzowa, kompozytorka i producentka, ceniona za unikalny styl i odważne podejście do muzyki. Jej twórczość przekracza granice jazzu, łącząc różne gatunki i inspiracje, tworząc wyjątkowe, pełne emocji brzmienie. Absolwentka prestiżowego Berklee College of Music w Bostonie, od lat związana z chicagowską sceną muzyczną. Współpracowała z największymi gwiazdami jazzu i nagrała ponad 20 albumów, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na całym świecie.

Grzech Piotrowski – wybitny saksofonista, kompozytor i producent muzyczny, który tworzy niezwykłe przestrzenie dźwiękowe, łącząc jazz, muzykę filmową, etno i improwizację. Podczas koncertu artysta prezentuje pełnię możliwości brzmienia saksofonu, wykorzystując looping, efekty oraz instrumenty perkusyjne i wokal. Tworzy w ten sposób hipnotyzujące muzyczne obrazy, które przenoszą słuchaczy w wyjątkową, pełną emocji podróż. Twórca międzynarodowego projektu World Orchestra, skupiającego artystów z całego świata, gdzie różnorodność kultur i brzmień łączy się w jeden uniwersalny język muzyki.

„Jazz pasuje do Bristolu, bo wymaga tego samego co wellness – obecności"

„Przez lata budowaliśmy miejsce, w którym można się zatrzymać. Mamy sztukę na ścianach, wodę siarczkową, ciszę w korytarzach. Brakowało nam dźwięku. Ale nie byle jakiego – takiego, który tę ciszę dopełni, a nie zagłuszy. Jazz wydawał się oczywisty. Jest kameralny. Wymaga skupienia. Nie da się go słuchać, przeglądając telefon. Trzeba być obecnym – tak samo jak w saunie, w basenie, przy obrazie, który ogląda się po raz trzeci i wciąż odkrywa coś nowego. Nie chcemy robić wielkiego festiwalu. Chcemy robić dobry festiwal. Trzy wieczory, artyści, przestrzeń, która sprzyja słuchaniu. Mam nadzieję, że za rok będziemy planować drugą edycję – i że Bristol Jazz Festival wpisze się w kulturalną mapę regionu na stałe." – mówi Wojciech Tworek, dyrektor generalny Bristol Art & Medical SPA

Koncerty odbywają się w godzinach 20:00–22:00.

Dla gości hotelowych wstęp bezpłatny – wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Dla osób spoza hotelu dostępne są bilety jednorazowe oraz karnet na trzy dni festiwalu.

