Wielka przebudowa kultowego centrum handlowego

Planowana metamorfoza przyniesie wiele korzyści najemcom już obecnym w centrum, a jednocześnie stworzy atrakcyjne warunki dla nowych, którzy dołączając do Portu Łódź, staną się częścią przyjaznego, stabilnego i partnerskiego środowiska tworzonego przez Ingka Centres. W ramach przebudowy Port Łódź zyska większą i bardziej różnorodną strefę gastronomiczną (food-court), gruntownie zmodernizowane patio, więcej marek w przystępnych cenach (affordable) oraz układ centrum lepiej dostosowany do realnych potrzeb odwiedzających i najemców.

Unowocześnionych zostanie blisko 10.000 m2 przestrzeni wspólnej, w tym liczące 7000 m2 patio, które zyska zupełnie nowy charakter. Do grona najemców dołączy również 16 nowych marek, w tym koncepty odpowiadające najnowszym trendom, dzięki czemu oferta centrum stanie się jeszcze bardziej różnorodna i każdy znajdzie coś dla siebie. Po przebudowie powierzchnia najmu (GLA) Portu Łódź wzrośnie do 102 466 m2. Rozpoczęcie prac jest planowane na pierwszy kwartał 2027 roku, a ich zakończenie – na drugi kwartał 2028 roku. Dzięki przebudowie Port Łódź stanie się miejscem jeszcze chętniej odwiedzanym i bardziej angażującym niż dziś – szacuje się, że liczba odwiedzających wzrośnie o około 10 procent.

Rozwijaj swój biznes – w dobrym towarzystwie

Ingka Centres jest obecna w Polsce już ponad 30 lat, inwestując zarówno w swoje obiekty, jak i w długofalowe relacje z najemcami. Tworzy miejsca, które naturalnie przyciągają ludzi, a to daje partnerom realne możliwości rozwoju.

Jako część Ingka Group, firma dzieli wspólne dziedzictwo z marką IKEA – co widać w praktycznym podejściu, zrozumieniu codziennych potrzeb najemców i koncentracji na rozwiązaniach, które ułatwiają im prowadzenie biznesu. To doświadczenie kształtuje również sposób, w jaki Ingka Centres współpracuje z partnerami.

„Stawiamy na partnerskie relacje i jasną komunikację. Zależy nam, by nasi partnerzy czuli, że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i otwartość. Patrzymy na ich biznes szerzej niż tylko przez liczby. Rozumiemy ich codzienność i realne potrzeby oraz znajdujemy rozwiązania korzystne dla obu stron. W badaniu przeprowadzonym przez IPSOS najemcy podkreślają, że cenią bliskie relacje, wsparcie i sposób, w jaki reagujemy na ich potrzeby. To potwierdza, że nasze podejście ma sens” – powiedział Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź. „Ingka Centres dobrze zna specyfikę handlu detalicznego i działa w sposób, który pomaga partnerom rozwijać się w stabilnym oraz przyjaznym otoczeniu. Stawia na długofalowe myślenie i planowanie, które przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom” – dodał Andrzej Cieślik.

Kluczowe zmiany, które odmienią Port Łódź

Więcej smaków, więcej przestrzeni

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest rozbudowa strefy gastronomicznej. Zostanie ona powiększona o 1100 m2, w tym 440 m2 nowej powierzchni najmu i 430 m2 dodatkowej przestrzeni dla gości. Liczba miejsc siedzących niemal się podwoi, a 6 nowych konceptów gastronomicznych wzbogaci ofertę kulinarną i wzmocni atrakcyjność Portu Łódź jako miejsca chętnie odwiedzanego przez różne grupy gości. Integralną częścią tej strefy będzie nowy ogród zimowy o powierzchni 230 m2 – naturalnie doświetlona, zielona przestrzeń prowadząca na patio i wzmacniająca charakter całego food-courtu.

Patio – Nowe serce Portu Łódź

Drugim kluczowym obszarem zmian jest patio, które przejdzie gruntowną modernizację obejmującą około 7000 m2. Zyska bardziej zielony i tętniący życiem charakter, dzięki czemu stanie się miejscem sprzyjającym spotkaniom i rekreacji dla rodzin z dziećmi. W ramach tej przestrzeni pojawią się: letnie kino, wodny plac zabaw i dodatkowe atrakcje, które sprawią, że patio stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych miejsc w całym centrum. Charakterystycznym elementem nowej aranżacji będą szerokie, amfiteatralne schody – szwedzkie „trappan” – prowadzące z ogrodu zimowego bezpośrednio na patio, tworzące wygodne i efektowne połączenie między wnętrzem centrum a zewnętrzną strefą spotkań.

Przystępne ceny, większa oferta

Rozszerzona zostanie również oferta marek przystępnych cenowo (affordable). Na powierzchni 2350 m2 powstanie nowa część, wzbogacona o 4 sklepy oferujące codzienne zakupy w atrakcyjnych cenach. Otwarta w grudniu 2025 r. Szwedzka Wioska – nowoczesny, wielopoziomowy plac zabaw inspirowany skandynawską filozofią naturalnej, swobodnej aktywności ożywi tę część centrum i stworzy wygodną przestrzeń dla najmłodszych i całych rodzin.

Nowa przestrzeń, większy przepływ klientów

Układ przebudowywanej części centrum będzie dostosowany do realnych potrzeb odwiedzających i najemców. Jeden z korytarzy prowadzących do patio zostanie przekształcony w nowe powierzchnie handlowe, co pozwoli lepiej wykorzystać dostępne miejsce, wzbogacić ofertę i skierować ruch klientów w sposób bardziej naturalny. Najemcy zyskają dzięki temu lepszą widoczność i większy przepływ odwiedzających.

Port Łódź na rzecz zrównoważonego rozwoju

Port Łódź posiada obecnie certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Ambicją zarządcy i samego centrum jest wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą m.in. zmniejszyć emisję CO₂ o co najmniej 10%. Inne wprowadzane działania będą dotyczyć również odpowiedzialnego gospodarowania wodą i odpadami, energooszczędności, rozwoju terenów zielonych oraz inicjatyw wspierających recykling. Wszystko to zgodnie z globalną polityką Ingka Centres w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przebudowywanej strefie gastronomicznej pojawią się rozwiązania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego. Część wyposażenia zostanie wykorzystana ponownie, a elementy, które nie będą już potrzebne, trafią do dalszego użytku. Najemcy otrzymają również możliwość korzystania z wielorazowych naczyń i opakowań, co ograniczy ilość odpadów.

i Autor: Port Łódź / Materiały prasowe