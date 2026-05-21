Uczta z widokiem na całą Warszawę - Uber One zawiesza stół 50 metrów nad ziemią

W ostatnią niedzielę maja, w samym sercu Warszawy – przy Pałacu Kultury i Nauki – Uber zaprasza subskrybentów programu Uber One na jedno z najbardziej spektakularnych doświadczeń gastronomicznych w historii. Platforma zawieszona na wysięgniku dźwigu stanie się wspólnym stołem dla ponadprzeciętnych spotkań. Tylko 60 szczęśliwców będzie mogło zjeść specjalnie przygotowane posiłki, delektując się nie tylko smakiem, ale też widokiem Warszawy w samym jej sercu.

Najwyżej położony stolik w mieście

Spod PKiN widać wszystko – od zieleni Żoliborza, po tory wyścigowe na Służewcu, od iglicy Pałacu Kultury, po kominy Żerania. Z 50 metrów dostrzec można nawet więcej. Również doznania smakowe na takiej wysokości są spotęgowane.

Na pokładzie platformy gotować na żywo będzie Adrian Rogoziński z prestiżowej restauracji Warszawski Sen by Mateusz Gessler. Na tę okazję szef kuchni skomponuje wyjątkowe menu, którego nie można zamówić w żadnym lokalu.

Jak zarezerwować stolik nad miastem?

Uber One przygotował specjalną stronę internetową, gdzie uczestnicy mogą wziąć udział w kreatywnym konkursie i wygrać dwa miejsca przy stole zawieszonym nad stolicą.Zadanie jest jedno: “Opisz idealną kolację z Uber One tak, byśmy chcieli ją przygotować 50 metrów nad ziemią”. Odpowiedzi można przesyłać w formie tekstu lub wideo, a najbardziej kreatywne zostaną nagrodzone dwuosobowymi wejściówkami na wydarzenie.

Jeden program - wiele korzyści

„Wniebowzięci z Uber One” to kolejna odsłona niestandardowych doświadczeń przygotowywanych dla posiadaczy abonamentu Uber One, który działa w Polsce już od niemal trzech lat. Subskrypcja oferuje użytkownikom szereg benefitów w aplikacjach Uber i Uber Eats – od oszczędności na przejazdach i dostawach, po dostęp do wyjątkowych aktywacji i wydarzeń. W poprzednim roku na subskrybentów czekały m.in. loty helikopterem nad Warszawą, zakulisowe odwiedziny w teatrze i inne limitowane akcje dostępne wyłącznie dla członków programu