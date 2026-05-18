Zagrzeb - europejska elegancja z bałkańską duszą. Miasto idealne na każdą porę roku

Zagrzeb najlepiej poznaje się warstwami. Górne Miasto (Gornji Grad) to historyczne serce stolicy, z brukowanymi uliczkami, średniowieczną zabudową i miejscami, które pamiętają czasy, gdy Chorwacja była częścią monarchii Habsburgów. To tutaj znajduje się charakterystyczny kościół św. Marka z kolorowym dachem, katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Kamienna Brama, czyli jedno z najważniejszych miejsc kultu w mieście.

Kilka kroków niżej zaczyna się zupełnie inna opowieść. Dolne Miasto (Donji Grad) to elegancka, secesyjna część Zagrzebia, pełna szerokich alei, reprezentacyjnych budynków i parków tworzących słynną Zieloną Podkowę. To właśnie tutaj czuć środkowoeuropejski klimat miasta, trochę jak w Wiedniu, trochę jak w Budapeszcie, ale z wyraźnie chorwackim charakterem.

Miasto kawy, rozmów i... serc

Zagrzeb żyje w rytmie kawy. To nie jest szybkie espresso „na wynos”, to rytuał. Spotkania w kawiarniach potrafią trwać godzinami, a życie toczy się przy stolikach ustawionych wzdłuż ulic. Tuż obok tętni targ Dolac, jedno z najbardziej autentycznych miejsc w mieście. Charakterystyczne czerwone parasole stały się jego symbolem, a lokalne produkty - od świeżych warzyw po sery i mięsa - pokazują, jak wygląda codzienność mieszkańców.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden symbol miasta - licitar, czyli ozdobne, czerwone serce z piernika. To tradycyjny chorwacki prezent, który wręcza się osobom, które się lubi lub kocha. Dziś to także jedna z najbardziej rozpoznawalnych pamiątek z Zagrzebia, którą warto przywieźć dla swoich bliskich, obok krawata, bo nie każdy wie, że jest to chorwacki wynalazek.

Krawat, który podbił świat i pochodzi z Chorwacji

Zagrzeb i Chorwacja mają do zaoferowania coś, o czym mało kto wie - krawat to chorwacki wynalazek. Tak, ów niezbędny element elegancji, który dziś noszą miliony mężczyzn na całym świecie, wywodzi się właśnie stąd. Historia sięga XVII wieku, kiedy to chorwaccy żołnierze walczyli w wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) pod francuską banderą. Nosili oni kolorowe bawełniane chusty zawiązane na szyi, najpierw jako element stroju wojennego pozwalający rozpoznawać się towarzyszom broni, a później jako ozdobę podkreślającą pochodzenie.

Podczas przeglądu wojsk w 1660 roku, wówczas 70-letni francuski król Ludwik XIV zwrócił uwagę na te wyjątkowe chusty. Zafascynowany, zaczął nosić je na dworze, co sprawiło, że moda na krawaty błyskawicznie opanowała francuską arystokrację i rozprzestrzeniła się po całej Europie. Francuzi nadali im nazwę „cravate" - fonetyczne przekształcenie słowa „Croate", czyli Chorwat.

W 2008 roku chorwacki parlament ustanowił Światowy Dzień Krawata na 18 października, a w Zagrzebiu można zobaczyć ceremonię zmiany warty Pułku Krawata, czyli jednostki żołnierzy zainspirowanej paradą z XVII wieku dla króla Ludwika. To jeden z najbardziej unikalnych śladów historii mody, który odnajdziesz tylko tutaj.

Zielona strona stolicy

Choć to stolica, Zagrzeb potrafi zaskoczyć spokojem. Miasto jest pełne zieleni, od eleganckiego parku Zrinjevac po bardziej rekreacyjne przestrzenie, jak Jezioro Jarun, gdzie mieszkańcy odpoczywają, biegają i spędzają wolny czas nad wodą. To właśnie ta równowaga między miejskim życiem a przestrzenią do oddechu sprawia, że Zagrzeb nie przytłacza. Można tu zwiedzać intensywnie, ale równie dobrze… nic nie robić i chłonąć atmosferę.

Zagrzeb to także miasto wydarzeń. Jednym z najbardziej spektakularnych jest Festiwal Światła, podczas którego historyczne centrum zamienia się w ogromną galerię instalacji i projekcji. Fasady budynków ożywają, a znane miejsca zyskują zupełnie nowy wymiar. Miasto ma też ciekawą historię związaną z podróżami. W legendarnym hotelu Esplanade zatrzymywali się pasażerowie Orient Expressu. To właśnie tutaj odpoczywali w drodze między Paryżem a Stambułem. Do dziś można poczuć tam klimat dawnych, luksusowych podróży.

Smaki regionu: wino i trufle

Wystarczy wyjechać kilka kilometrów poza centrum, by odkryć zupełnie inną Chorwację. Region Turopolje zachwyca drewnianą architekturą, tradycyjną kuchnią i spokojem, którego próżno szukać w turystycznych kurortach. W tym miejscu można spróbować lokalnych win i poznać kulinarne tradycje regionu. W pobliskich częściach Chorwacji popularne jest również zbieranie trufli, prawdziwego rarytasu kuchni śródziemnomorskiej.

Idealny kierunek na city break

Zagrzeb ma jeszcze jedną przewagę, jest po prostu wygodny. Dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym, m.in. z Warszawy, które oferuje krajowy przewoźnik PLL LOT, można tu dotrzeć szybko i bez komplikacji. To czyni go jednym z najbardziej dostępnych kierunków na weekendowy wypad. Ale Zagrzeb najlepiej smakuje bez pośpiechu. To miasto, które nie krzyczy - tylko zaprasza. I zostaje w pamięci dłużej, niż można się spodziewać.