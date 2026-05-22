GARNIER King of the Bay: Sportowo-urodowy festiwal w Rewie

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-22 9:32

W dniach 4-7 czerwca Rewa zostanie stolicą sportów wodnych. Wszystko to za sprawą festiwalu GARNIER King of the Bay, który już po raz drugi odbędzie pod kosmetycznym parasolem partnera tytularnego. Cztery dni święta sportu i urody z morską bryzą we włosach i filtrem przeciwsłonecznym na skórze, to doskonała okazja, żeby oddać się plażowym rozrywkom i złapać wiatr w żagle na nadchodzący sezon. Fanów sportów wodnych i markę Garnier łączy nie tylko bycie na fali, ale również poczucie odpowiedzialności za planetę, troska o skórę i włosy oraz hasło: Look Good, Feel Good.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Czy wiesz, że… Rewa to jedno z najbardziej nasłonecznionych miejsc na polskim wybrzeżu? To dlatego podczas GARNIER King of the Bay ochrona przeciwsłoneczna powinna pracować na najwyższych obrotach! Kosmetyki z filtrem powinno się reaplikować co ok. 3 godziny. Po wyjściu z domu pomocna w tym będzie mgiełka Garnier Vitamin C z wysoka ochroną SPF50+.

Na wszystkich uczestników i gości festiwalu GARNIER King of the Bay czekać będzie wiele atrakcji. Organizatorzy oprócz wyścigu głównego planują spektakularne wydarzenia towarzyszące: Big Air nad Mierzeją Rewską, konkurs Pumpfoil, Tow-In Freestyle, E-Foil Race, MonstAir SUP race, a także Wyścig Świetlnych Jeźdźców. Oznacza to, że zobaczymy cały przekrój możliwości, które oferują deski. Jednocześnie festiwal będzie też doskonałą przestrzenią do tego, żeby przypomnieć sobie zasady świadomej pielęgnacji, a ta w kontekście palącego słońca, słonej wody i morskiego wiatru nabiera jeszcze większego znaczenia.

Garnier i King of the Bay nadają na tych samych falach, dlatego z ogromną radością powracamy jako partner tytularny tego wyjątkowego święta w Rewie – mówi Justyna Lachowicz-Ścisłowska, Brand Advocacy Lead Garnier – Pierwsza edycja pokazała nam, jak niesamowita energia drzemie w społeczności sportów wodnych – to ludzie, którzy podobnie jak my, kochają naturę i żyją w zgodzie z jej rytmem. Wracamy, by po raz drugi udowodnić, że nasze hasło 'Look Good, Feel Good' najlepiej realizuje się w praktyce: poprzez edukację o składnikach pochodzenia naturalnego w pielęgnacji oraz dostarczanie produktów, które pozwalają w pełni i bezpiecznie cieszyć się morską przygodą, dbając o kondycję i blask skóry i włosów.

Współcześnie sportowcy żyją na najwyższych obrotach, na które wpływają już nie tylko treningi i starty w zawodach, ale również dodatkowe zobowiązania – obecność w mediach społecznościowych, wystąpienia w mediach czy udziały w sesjach zdjęciowych. To wszystko wpływa na zmianę wizerunku sportowców, którzy muszą być specjalistami nie tylko w swoich dyscyplinach, ale też ekspertami od swojego wyglądu. Dla mnie jego fundamentem stała się codzienna pielęgnacja. Systematyczność podobnie jak w sporcie jest tu kluczowa i odwdzięcz się konkretnymi efektami. Wyglądam dobrze i czuję się dobrze – to zdanie jest najlepszym podsumowaniem mojej codziennej rutyny. Jako organizator największego festiwalu sportów wodnych w tej części świata zachęcam każdego, żeby pamiętał nie tylko o regularnej aktywności fizycznej, ale również codziennej pielęgnacji – powiedział Maciej Rutkowski, mistrz świata w windsurfingu, pomysłodawca i organizator King of the Bay.

Kosmetycznymi bohaterami wydarzenia będzie przede wszystkim 5 produktów do pielęgnacji, które w kontekście czasu spędzanego nad morzem są tymi, których nie może zabraknąć w kosmetyczce. To właśnie dzięki nim można zadbać o skórę i włosy nawet, kiedy warunki niekoniecznie im sprzyjają.

Czy wiesz, że... Słońce i morski wiatr przesuszają każdą skórę? Tyczy się to także tłustej, która pod wpływem przesuszenia może produkować jeszcze więcej sebum. Z tego powodu przed wyjściem na plażę powinno się pamiętać nie tylko o ochronie przeciwsłonecznej, ale również odpowiednim nawilżeniu lekkim kremem takim jak krem-sorbet od Garnier.

Jak zadbać o skórę w plażowych warunkach? Dobrze zaaplikować na nią: nawilżający krem-sorbet Garnier Vitamin C Fresh & Bright, fluid Garnier Vitamin C Wonder Tint lub fluid Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+.

Kiedy po wyścigu Pumpfoil skóra potrzebuje natychmiastowego ukojenia, nawilżający krem-sorbet Garnier Vitamin C Fresh & Bright zadziała jak chłodny prysznic, przywracając jej nawilżenie w kilka sekund.

Idealny koloryt bez efektu maski z Garnier Vitamin C Wonder Tint – nawet podczas MonstAir SUP race! Wyglądasz świetnie na zdjęciach z wody, a skóra jest bezpieczna.

  • Bezpieczeństwo to podstawa. Wie o tym każdy surfer zarówno na fali, jak i na piasku. O ochronę skóry dba Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+.
  • W kontekście włosów warto pomyśleć o takich produktach jak: szampon Garnier Fructis Grow Strong Apple oraz maska Hair Food Kiwi & Menthol.
  • Łamać powinny się fale, a nie włosy. Szampon Garnier Fructis Grow Strong włączony do codziennej pielęgnacji zadba o to, żeby były aż 10 x mocniejsze.
  • Bryza we włosach na plaży, a Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol we włosach w łazience. Maska pozwala uzyskać 3 dni świeżości i nawilżenia bez obciążania.
