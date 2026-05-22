GARNIER King of the Bay: Sportowo-urodowy festiwal w Rewie

Czy wiesz, że… Rewa to jedno z najbardziej nasłonecznionych miejsc na polskim wybrzeżu? To dlatego podczas GARNIER King of the Bay ochrona przeciwsłoneczna powinna pracować na najwyższych obrotach! Kosmetyki z filtrem powinno się reaplikować co ok. 3 godziny. Po wyjściu z domu pomocna w tym będzie mgiełka Garnier Vitamin C z wysoka ochroną SPF50+.

Na wszystkich uczestników i gości festiwalu GARNIER King of the Bay czekać będzie wiele atrakcji. Organizatorzy oprócz wyścigu głównego planują spektakularne wydarzenia towarzyszące: Big Air nad Mierzeją Rewską, konkurs Pumpfoil, Tow-In Freestyle, E-Foil Race, MonstAir SUP race, a także Wyścig Świetlnych Jeźdźców. Oznacza to, że zobaczymy cały przekrój możliwości, które oferują deski. Jednocześnie festiwal będzie też doskonałą przestrzenią do tego, żeby przypomnieć sobie zasady świadomej pielęgnacji, a ta w kontekście palącego słońca, słonej wody i morskiego wiatru nabiera jeszcze większego znaczenia.

Garnier i King of the Bay nadają na tych samych falach, dlatego z ogromną radością powracamy jako partner tytularny tego wyjątkowego święta w Rewie – mówi Justyna Lachowicz-Ścisłowska, Brand Advocacy Lead Garnier – Pierwsza edycja pokazała nam, jak niesamowita energia drzemie w społeczności sportów wodnych – to ludzie, którzy podobnie jak my, kochają naturę i żyją w zgodzie z jej rytmem. Wracamy, by po raz drugi udowodnić, że nasze hasło 'Look Good, Feel Good' najlepiej realizuje się w praktyce: poprzez edukację o składnikach pochodzenia naturalnego w pielęgnacji oraz dostarczanie produktów, które pozwalają w pełni i bezpiecznie cieszyć się morską przygodą, dbając o kondycję i blask skóry i włosów.

Współcześnie sportowcy żyją na najwyższych obrotach, na które wpływają już nie tylko treningi i starty w zawodach, ale również dodatkowe zobowiązania – obecność w mediach społecznościowych, wystąpienia w mediach czy udziały w sesjach zdjęciowych. To wszystko wpływa na zmianę wizerunku sportowców, którzy muszą być specjalistami nie tylko w swoich dyscyplinach, ale też ekspertami od swojego wyglądu. Dla mnie jego fundamentem stała się codzienna pielęgnacja. Systematyczność podobnie jak w sporcie jest tu kluczowa i odwdzięcz się konkretnymi efektami. Wyglądam dobrze i czuję się dobrze – to zdanie jest najlepszym podsumowaniem mojej codziennej rutyny. Jako organizator największego festiwalu sportów wodnych w tej części świata zachęcam każdego, żeby pamiętał nie tylko o regularnej aktywności fizycznej, ale również codziennej pielęgnacji – powiedział Maciej Rutkowski, mistrz świata w windsurfingu, pomysłodawca i organizator King of the Bay.

Kosmetycznymi bohaterami wydarzenia będzie przede wszystkim 5 produktów do pielęgnacji, które w kontekście czasu spędzanego nad morzem są tymi, których nie może zabraknąć w kosmetyczce. To właśnie dzięki nim można zadbać o skórę i włosy nawet, kiedy warunki niekoniecznie im sprzyjają.

Czy wiesz, że... Słońce i morski wiatr przesuszają każdą skórę? Tyczy się to także tłustej, która pod wpływem przesuszenia może produkować jeszcze więcej sebum. Z tego powodu przed wyjściem na plażę powinno się pamiętać nie tylko o ochronie przeciwsłonecznej, ale również odpowiednim nawilżeniu lekkim kremem takim jak krem-sorbet od Garnier.

Jak zadbać o skórę w plażowych warunkach? Dobrze zaaplikować na nią: nawilżający krem-sorbet Garnier Vitamin C Fresh & Bright, fluid Garnier Vitamin C Wonder Tint lub fluid Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+.

Kiedy po wyścigu Pumpfoil skóra potrzebuje natychmiastowego ukojenia, nawilżający krem-sorbet Garnier Vitamin C Fresh & Bright zadziała jak chłodny prysznic, przywracając jej nawilżenie w kilka sekund.

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Idealny koloryt bez efektu maski z Garnier Vitamin C Wonder Tint – nawet podczas MonstAir SUP race! Wyglądasz świetnie na zdjęciach z wody, a skóra jest bezpieczna.

i Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Bezpieczeństwo to podstawa. Wie o tym każdy surfer zarówno na fali, jak i na piasku. O ochronę skóry dba Garnier Ambre Solaire Super UV SPF 50+.

W kontekście włosów warto pomyśleć o takich produktach jak: szampon Garnier Fructis Grow Strong Apple oraz maska Hair Food Kiwi & Menthol.

Łamać powinny się fale, a nie włosy. Szampon Garnier Fructis Grow Strong włączony do codziennej pielęgnacji zadba o to, żeby były aż 10 x mocniejsze.

Bryza we włosach na plaży, a Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol we włosach w łazience. Maska pozwala uzyskać 3 dni świeżości i nawilżenia bez obciążania.