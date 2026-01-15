Przetrzyj tym deskę sedesową. Rozpuści osady i usunie kamień, a deska sedesowa znów będzie idealnie biała. Bez szorowania i żrących detergentów

Deska sedesowa to siedlisko bakterii i osadów, które mogą prowadzić do żółtych plam, wymagających regularnego i dokładnego czyszczenia.

Soda oczyszczona to sprawdzony sposób na codzienne usuwanie zabrudzeń z kamienia i zacieków.

Dla silniejszych zabrudzeń i wybielenia, połącz sodę z wodą utlenioną, aby uzyskać lśniącą czystość.

Odkryj proste, domowe metody, które sprawią, że Twoja deska sedesowa będzie zawsze higienicznie czysta!

Połącz ze sobą te składniki i przetrzyj deskę sedesową. W mig będzie idealnie czysta

Deska sedesowa to element muszli klozetowej, o którym wiele osób zapomina podczas czyszczenia. To spory błąd ponieważ to właśnie deskę sedesową najczęściej dotykamy dłońmi podczas korzystania z toalety. W ten sposób możemy transferować niebezpieczne bakterie oraz drobnoustroje na naszą skórę. Dlatego tak ważne jest dokładne mycie rąk po każdorazowej wizycie w toalecie.

Podczas czyszczenia muszli klozetowej nie zapominaj o dokładnym wyczyszczeniu deski sedesowej. To bardzo ważny element higieny. Na deszcze sedesowej zbierają się nie tylko niewidzialne bakterie, a również zauważalne osady oraz zacieki. Sprawiają one, że z czasem deska pokrywa się żółtymi plamami, które wżerają się w jej powierzchnie. Zwykłe przetarcie wodą z detergentem jest niewystarczające. Raz na jakiś czas warto dokładnie wyczyścić deskę sedesową i delikatnie ją wybielić. W tym celu najlepiej sprawdzą się domowe sposoby. Do czyszczenia deski sedesowej miłośnicy naturalnych metod czyszczenia polecają sodę oczyszczoną. Doskonale usuwa ona zabrudzenia z kamienia oraz zacieki z wody. Rozpuszcza trudny brud i sprawia, że powierzchnia jest dogłębnie oczyszczona. Do klasycznego czyszczenia muszli klozetowej możesz używać mieszanki sody oczyszczonej z wodą. Wystarczy, że na deskę sedesową zaaplikujesz sodę oczyszczoną i odczekasz około 15 minut. Następnie przemyj wszystko ciepłą wodą i gotowe.

Na większe zabrudzenia i pożółkłe plamy polecana jest mieszanka wody utlenionej, sody oczyszczonej oraz wody. Do niewielkiej miseczki wsyp 5 łyżek sody oczyszczone, dodaj 2 łyżki wody utlenionej oraz niewielką ilość wody. Całość dokładnie wymieszaj i tak przygotowaną pastę nałóż na deskę sedesową. Odczekaj 40 minut, a następnie umyj. Woda utleniona posiada właściwości wybielające, dzięki czemu usunie żółte zacieki oraz osady. Deska sedesowa znów będzie idealnie czysta i biała. Używaj tego sposobu raz w miesiącu, a już nigdy na desce nie pojawią się nieestetyczne zacieki.