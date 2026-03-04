Wystarczyło pół szklanki dodanej do prania pościeli. Poszewki stały się mięciutkie i pachnące. Sposób na zmiękczenie pościeli

Regularne pranie pościeli jest kluczowe dla higieny, ale detergenty mogą sprawić, że stanie się szorstka.

Płyny zmiękczające nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem dla tkanin i ich właściwości.

Pewien domowy trik sprawi, że Twoja pościel znów będzie miękka i przyjemna w dotyku.

Odkryj, jak w prosty sposób przywrócić pościeli dawny komfort i świeżość!

Wystarczyło pół szklanki dodanej do prania pościeli. Poszewki stały się mięciutkie

Pranie pościeli w pralce to z pewnością ogromne udogodnienie w domowych porządkach. I oczywiście pranie pościeli to jedna z podstawowych zasad higieny. Wszystko dlatego, że ma regularny kontakt z ciałem i tak jak bielizna powinna być systematycznie zmieniana. Brudne poszwy to idealne siedlisko baterii oraz alergenów. Zaleca się, aby wymieniać pościel co najmniej raz na dwa tygodnie. Tylko wtedy ma się gwarancję, że będzie ona higieniczna. Niestety z czasem pod wpływem detergentów tkanina staje się szorstka, a jej włókna sztywnieją. I chyba każdy, kto lubi spać pod miękka pościelą potwierdzi, że spanie po takimi poszwami nie należy do przyjemnych doświadczeń i może negatywnie wpłynąć na jakość snu. Jak zatem zmiękczyć pościel? Można oczywiście stosować płyn zmiękczające, jednak te mają też i negatywny wpływ na tkaniny. Dlatego zdecydowanie lepszym pomysłem jest zastąpienie ich domowym zmiękczaczem pościeli. U mnie wystarczyło pół szklanki octu z dodatkiem olejku eterycznego dodanego do prania pościeli, a poszewki stały się miękkie jak kiedyś.

Sposób na zmiękczenie pościeli podczas prania w pralce. Ocet

Zacznijmy od wyjaśnienia, że stosowanie płynu do płukania nie jest najlepszym pomysłem w przypadku prania pościeli. Pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci i stają się "nieoddychające". Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. O wiele lepszym wyborem jest ocet. Wystarczy, że wlejesz pół szklanki octu do szuflady na detergenty i zapuścisz do niego 20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Ocet znakomicie oczyści poszwy z brudu, a dodatkowo usunie resztki detergentu. W efekcie pościel będzie miękka i idealnie czysta. Natomiast olejek eteryczny nada pościeli piękny zapach, który utrzyma się przez wiele dni.

Pranie pościeli w pralce: temperatura, program, obroty

Pościel bawełnianą powinno prać się w temperaturze co najmniej 60 stopni. Tylko w ten sposób można skutecznie pozbyć się z tkaniny zarazków i zanieczyszczeń. Z kolei pościel satynową najlepiej prać w 40 stopniach, aby jej nie zniszczyć. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana. Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest odpowiednia segregacja. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny.

