Ada z "Rolnik szuka żony" ma problemy zdrowotne. "Mam osłabione mięśnie"

Kim jest Ada z „Rolnik szuka żony”?

Ada jest jedną z bardziej lubianych uczestniczek w historii "Rolnik szuka żony" w TVP. Jeszcze jako studentka postanowiła zgłosić się do programu, aby powalczyć o serce Michała z Podlasia. Mężczyzna wprost mówił, że szuka kobiety, która zamieszka z nim na jego gospodarstwie, ponieważ nie wierzył w związki na odległość. Nie wymagał pracy z nim, ale wyjazdu już do niego tak. Ada od razu zadeklarowała się, że jest w stanie wszystko dla niego rzucić. Ich uczucie rozwijało się na tyle szybko i intensywnie, że Michał ostatecznie to właśnie ją wybrał na swoją życiową partnerkę. Para nie zwlekała z poważnymi decyzjami - niedługo po zakończeniu zdjęć zaręczyli się, a w 2023 roku wzięli ślub. Zgodnie z obietnicą, Adrianna zamieszkała na Podlasiu.

Michał i Ada nie eksponują jakoś swojego życia w mediach społecznościowych. Ada stara się jednak mieć kontakt ze swoimi fanami i odpowiadać na nurtujące pytania.

Ada obecnie wspomaga Michała w gospodarstwie, ale również pracuje jako pełnoetatowa niania.

Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" mówią o powiększeniu rodziny

Ada z "Rolnik szuka żony" o problemach zdrowotnych

Od jakiegoś czasu Ada nie ukrywała, że czasami gorzej się czuje, dlatego postanowiła skonsultować się ze specjalistami.

- Byłam u fizjoterapeuty urologicznego, żeby pracować nad swoim brzuchem, bo je są odstający, wygląda źle i nie podoba mi się, więc mam osłabione mięśnie brzucha. Mniej więcej tak po miesiącu powinnam widzieć jakiś tam zarys, efekt, ale pani powiedziała szczerze, że same ćwiczenia tutaj nie dadzą rady, żeby ten efekt był taki zadowalający, jak bym chciała, więc będę musiała wykonać jakieś tam zabiegi modelujące. No i już się orientowałam mniej więcej. Nie jest to tania sprawa, ale na pewno do zrealizowania, więc zobaczymy - powiedziała Ada.

Nie ukrywa, że o tym będzie wszystkim myślała, bo chciałaby coś w sobie zmienić. Rozpoczyna od diety, a później zobaczy, jak się wszystko potoczy. Zauważyła też, że nie do końca dobrze czuje się po glutenie i planuje sprawdzić niektóre rzeczy na ten temat, aby wykluczyć potencjalne choroby.

21