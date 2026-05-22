Metallica pokazała rekordowy Stadion Śląski - a w tłumie Joanna Liszowska! Aktorka wrzuciła zdjęcia z koncertu

To z pewnością jeden z koncertów tego roku. Niecałe dwa lata po aż dwóch pokazach w Warszawie na tamtejszym Stadionie Narodowym Metallica zdecydowała się wrócić do Polski w ramach nowej odsłony swojej bijącej rekordy trasy "M72 World Tour". Wizyta nad Wisłą była trzecim przystaniem na tournée, a tym razem na miejsce koncertu wybrany został Chorzów i tamtejszy Stadion Śląski. Oznaczało to powrót Metalliki do legendarnego "Kotła Czarownic" po aż 18 latach!

Występ światowej ikony thrash metalu już oficjalnie za nami. Koncert odbył się we wtorek 19 maja i już od momentu startu sprzedaży biletów było jasne, że zbierze się na nim imponujący tłum, który dał o sobie znać jeszcze przed startem pokazu, gdy zbierał się na terenie Stadionu Śląskiego i w jego obrębie - przekonaj się na zdjęciach!

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Występ wciąż jest szeroko komentowany - i to z kilku powodów! Głównym z pewnością pozostaje fakt, iż gitarzysta i basista grupy, Kirk Hammett i Robert Trujillo, wykonali w jego trakcie cover słynnego Chcemy być sobą Perfectu. Wokalista i frontman formacji zaś, James Hetfield, przed rozpoczęciem jednego z utworów zwrócił się do obecnego na koncercie fana o imieniu Kacper, który zmaga się z chorobą nowotworową, w dosadnych słowach życząc mu, tego, aby na dobre udało mu się ją pokonać.

Metallica pokazała swój rekordowy Stadion Śląski!

Dość szybko po koncercie okazało się także, że Metallice udało się pobić rekord frekwencji Stadionu Śląskiego. Jak w końcu ogłosił sam zespół, udało mu się zebrać na jego terenie ponad 90 tysięcy osób! Umożliwia to scena, którą Metallica wykorzystuje na "M72 World Tour", ustawiana w środku danego obiektu. Do tego w samym jej centrum zlokalizowany został Snake Pit. Formacja prześcignęła więc dzierżącego jeszcze do niedawna rekord obiektu Dawida Podsiadłę.

Teraz grupa postanowiła wszem i wobec pokazać, jak z góry prezentował się rekordowy tłum, który przybył na jej koncert. W mediach społecznościowych ikony metalu pojawiło się zarejestrowane dronami wideo. Przedstawia ono zapełniony po brzegi Stadion Śląski oraz imponujące efekty specjalne, które grupa wykorzystuje podczas swoich pokazów.

Joanna Liszowska bawiła się na Metallice!

Co ciekawe, okazuje się, że w rekordowym tłumie na Metallice pojawiła się także Joanna Liszowska! Aktorka zamieściła na swoim koncie na Instagramie serię zdjęć, dając do zrozumienia w ich opisie, że amerykańska grupa jest obecna w jej życiu od ponad 30 lat, dopiero teraz jednak po raz pierwszy wzięła udział w jej koncercie. Jak napisała, zabawa była niesamowita!

