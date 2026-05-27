W mediach społecznościowych krąży wstrząsające wideo, na którym zarejestrowano płomienie trawiące grób Łukasza Litewki. Poseł Lewicy, który zginął tragicznie w kwietniu, został pochowany w rodzinnym Sosnowcu. Nagranie pokazuje, jak ogień obejmuje dekoracje złożone na mogile. Choć zdarzenie wyglądało groźnie, płomienie zostały szybko opanowane.

Pożar na grobie Łukasza Litewki. Jaka była przyczyna?

Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Służby nie prowadzą postępowania w kierunku podpalenia. Prawdopodobną przyczyną było zaprószenie ognia od jednego z licznych zniczy, które mieszkańcy składają na grobie polityka. W rozmowie z „Faktem” jeden ze strażaków wyjaśnił, jak mogło dojść do zdarzenia.

- Prawdopodobnie ktoś z odwiedzających położył wiązankę zbyt blisko znicza, doszło do zapalenia. Zniczy przy grobie jest bardzo dużo. To była szybka akcja gaszenia pożaru, nie wymagała większej interwencji strażaków

- powiedział strażak w rozmowie z „Faktem”.

Służby apelują o ostrożność. Grób został uprzątnięty

Jak wynika z relacji, mogiła została już posprzątana po incydencie. Ślady po ogniu świadczyły jednak o tym, jak szybko rozprzestrzenił się on na łatwopalnych materiałach. Do sprawy odniósł się Polski Serwis Pożarniczny Remiza.pl, apelując o rozwagę.

"Pożar grobu śp. Łukasza Litewki poruszył rodzinę, bliskich i mieszkańców. Według wstępnych ustaleń ogień mógł pojawić się od jednego ze zniczy i przenieść się na łatwopalne dekoracje znajdujące się przy mogile. Apelujemy o ostrożność, szczególnie w czasie upałów oraz przy dużej liczbie zapalonych zniczy ustawionych blisko wiązanek i stroików. Miejsce zostało już uprzątnięte."

Poruszenie w sieci. Internauci komentują

Zdarzenie wywołało duże poruszenie wśród internautów, którzy ze smutkiem komentowali nagranie. Wiele osób zwracało uwagę, że takie sytuacje, choć przykre, zdarzają się na cmentarzach, zwłaszcza gdy panują trudne warunki pogodowe.

- To bardzo przykre, ale zdarza się - niestety. Wystarczy mocniejszy wiatr, który przewróci jeden znicz i wszystko zaczyna się palić

- napisała jedna z internautek.

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, samorządowiec i znany działacz społeczny, zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Do tragedii doszło, gdy jadącego na rowerze polityka potrącił samochód. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 57-letni kierowca Mitsubishi Colt zjechał na przeciwległy pas ruchu. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Pod koniec kwietnia opuścił areszt po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Śledczy wciąż czekają na kluczowe opinie biegłych, w tym pełną rekonstrukcję wypadku.

22