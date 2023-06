Małgorzata Rozenek przed Jackiem i Radkiem miała jeszcze jednego męża! Nie do wiary, kim on jest

Małgorzata Rozenek byłą na Marszu 4 czerwca, ma walczyć o mandat poselski

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan tworzą bardzo udane małżeństwo. Trzy lata temu na świat przyszedł ich synek Henio. W niedzielę małżonkowie zabrali go na Marsz 4 czerwca, co nie wszystkim internautom się spodobało. Małgorzata Rozenek od dawna angażuje się w życie społeczne - szczególnie bliskie są jej sprawy związane z zapłodnieniem metodą in vitro (jej trzej synowie przyszli na świat dzięki tej metodzie). Z naszych informacji wynika, że Małgorzata Rozenek będzie walczyła o mandat posłanki z list Platformy Obywatelskiej. Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że ojciec celebrytki przez wiele lat był skarbnikiem... PiS i jednym z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego. Małgorzata Rozenek wydaje się być przygotowana do pracy w Sejmie, bo skończyła prawo, a nawet podjęła studia doktoranckie! Właśnie w czasach studenckich gwiazda TVN po raz pierwszy wyszła za mąż. Było to jeszcze przed związkiem z Jackiem Rozenkiem (poniżej prezentujemy galerię zdjęć Jacka i Małgorzaty Rozenek).

Kim jest pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek Łukasz Bukaczewski?

Pierwszym mężem Małgorzaty Rozenek był Łukasz Bukaczewski. Co ciekawe, nie ma on nic wspólnego ze światem show-biznesu. Mężczyzna jest świetnym prawnikiem, założył własną kancelarię i specjalizuje się w sporządzaniu umów najmu powierzchni handlowych i biurowych. Perfekcyjna Pani Domu niezbyt często opowiada o Łukaszu Bukaczewskim, ale do dziś go dobrze wspomina. - Moje pierwsze małżeństwo było bardzo racjonalne, bardzo miłe. (...) Tak mi się wydawało, że to racjonalne, bo on był z dobrego domu, prawnik... - otworzyła się w programie Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. - Mamy bardzo dobre relacje do dzisiaj - dodała. Z kolei w rozmowie z Małgorzatą Domagalik odnosząc się do krótkiego - zaledwie kilkumiesięcznego - małżeństwa, Małgorzata Rozenek stwierdziła, że "nie ma co się nad tym rozwodzić, bo dla niektórych będzie to kolejna pożywka".