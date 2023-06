Padliśmy! Wiemy, jakie naprawdę wykształcenie ma Małgorzata Rozenek! Może wpędzić w kompleksy

Małgorzata Rozenek nie jest zwykłą celebrytką, bo od dawna angażuje się w życie społeczne. Trudno zresztą się dziwić. W końcu jej tata - Stanisław Kostrzewski - przez wiele lat był skarbnikiem PiS i głównym doradcą gospodarczym Jarosława Kaczyńskiego. Wcześniej z kolei należał do... PZPR. Dziś z PiS Kostrzewski nie ma nic wspólnego, a wróble ćwierkają, że jego córka ma wystartować w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. - Spodziewam się i przypuszczam, że wystartuje w wyborach do Sejmu - mówił nam Paweł Poncyljusz, poseł KO. Sama Małgorzata Rozenek w rozmowie z wp.pl stwierdziła, że startować nie będzie. Na razie. - Niezwykle dobrze czuję swoją rolę jako aktywistki. I na tej roli chciałabym się na razie skupić. Jestem dziennikarką, prowadzącą jeden z kultowych programów w telewizji TVN i to jest coś, co zawodowo mnie spełnia. Aktywistką pozostanę jeszcze przez dłuższy czas, a co się wydarzy w dalekiej przyszłości, nie wiem - podkreśliła, zostawiając sobie otwartą furkę, gwiazda TVN, która w niedzielę wraz z dziećmi i mężem Radosławem Majdanem wzięła udział w zwołanym przez Donalda Tuska wielkim Marszu 4 czerwca.

Małgorzata Rozenek - wykształcenie, szkoły, studia

Wykształcenie Małgorzaty Rozenek zdecydowanie predestynuje ją do sprawowania mandatu posła. Mało to, z takim dyplomem zawstydziłaby wiele koleżanek i kolegów z parlamentarnych ław. W końcu w Sejmie stanowi się prawo, więc idealni kandydaci powinni mieć ukończone studia prawnicze. A jakie wykształcenie ma Małgorzata Rozenek? Najpierw ukończyła szkołę baletową, co akurat w Sejmie przydatne szczególnie by nie było, ale potem Perfekcyjna Pani Domu skończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego! Tytuł jej pracy magisterskiej brzmiał: "Treść i charakter prawny majątkowy między małżonkami". To jednak nie koniec. Małgorzata Rozenek po uzyskaniu tytułu prawnika podjęła studia doktoranckie. Co ciekawe, prawnikiem jest także pierwszy mąż gwiazdy TVN - Łukasz Bukaczewski. Na pewno wiedza Małgorzaty Rozenek przydałaby się w parlamencie.

