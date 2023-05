Szokująca prawda o tym, kim jest tata Małgorzaty Rozenek. Mówili o nim "prawa ręka Kaczyńskiego"

Małgorzata Rozenek-Majdan to od kilku lat jedna z najjaśniejszych gwiazd telewizji TVN. Prowadziła kultowy program "Perfekcyjna pani domu", później "Projekt Lady", a teraz jest prowadzącą "Dzień dobry TVN". Niewiele osób wie natomiast, kim jest tata Małgorzaty Rozenek, Stanisław Kostrzewski. A jego życiorys jest bardzo ciekawy! Okazuje się bowiem, że był on przez lata związany z obozem Prawa i Sprawiedliwości, który - jak nietrudno się domyślić - działa raczej w kontrze do tego, co reprezentuje TVN. Kostrzewski jest ekonomistą, który w 199 roku został zatrudniony jako urzędnik w rządzie Jana Bieleckiego. Rok później został dyrektorem Departamentu Organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli, gdzie pracował do 1995 roku. Następnie, w wyborach w '95, zaangażował się w kampanię prezydencką Lecha Kaczyńskiego. W latach 1996–1998 pełnił funkcję dyrektora gabinetu Głównego Inspektora Pracy. Od 1998 do 1999 sprawował funkcję wiceprezesa Banku Ochrony Środowiska. A w 2001 roku z Kaczyńskim zaangażował się w tworzenie nowej prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość. Szczegóły są niezwykle ciekawe!

Kim jest tata Małgorzaty Rozenek, Stanisław Kostrzewski? Mówili o nim "prawa ręka Kaczyńskiego"

Tata Małgorzaty Rozenek-Majdan, Stanisław Kostrzewski, był z Kaczyńskim bardzo blisko. Niektórzy mówili o nim wręcz "prawa ręka Kaczyńskiego". W 2002 roku mężczyzna odpowiadał za stronę finansową kampanii Lecha Kaczyńskiego na urząd prezydenta Warszawy, a w 2004 kampanii Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2005 był w dużej mierze autorem Agendy 2005, planu zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych oraz Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Od 2005 do 2008 ponownie wiceprezesował Bankowi Ochrony Środowiska.

Ponadto Kostrzewski był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do momentu jej rozwiązania. Od 2001 r. do 25 lutego 2006 r. i od 10 października 2009 do 5 września 2014 r. pełnił funkcję skarbnika Prawa i Sprawiedliwości. Był główny doradcą gospodarczym prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Prywatnie ma dwoje dzieci: Michała oraz Małgorzatę.

Stanisław Kostrzewski i Małgorzata Rozenek. Jak układali relację ojciec-córka?

Stanisław Kostrzewski po wielu latach współpracy z PiS postanowił odejść z polityki. Po latach na jaw wyszły też pewne niejasności związane z jego polityczną działalnością w przeszłości. Dziś z kolei ma 74 lata i zajmuje się pielęgnacją własnego lasu oraz relacjami rodzinnymi. A te, jak się okazuje, układają się wyśmienicie. Małgorzata Rozenek w wywiadzie dla magazynu "VIVA!", że jej tata był i jest dla niej opoką.

- Tato jest odpowiedzialny, bardzo zaradny. (...) Dla mnie i mojego brata był wzorem, a przede wszystkim był obok, wsłuchany w nasze potrzeby. W domu było powiedzenie: „Jak trwoga, to do Boga”, czyli do taty, bo wiadomo było, że ogarnie każdą sytuację. Dopiero jako dorosły człowiek zdałam sobie sprawę, że facet może nie wypełnić tego, do czego się zobowiązał. To był dla mnie szok. Jeśli tato mówił, że do środy coś zostanie zrobione, tak było - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Mimo że Kostrzewski przez lata był związany z PiS-em, a Rozenek aktualnie pracuje dla TVN-u, zaś tym dwóm bytom raczej nie jest do siebie po drodze, to relacja ojciec-córka pozostała nienaruszona. I niechaj tak pozostanie. Fani życzą wszystkiego dobrego!

