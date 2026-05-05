Jakub Łoza wydawał się okazem zdrowia. Jego agentka jest zszokowana nagłą śmiercią aktora i kulturysty!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-05 15:41

Jakub Łoza zmarł nagle w nocy z 2 na 3 maja. Śmierć młodego, bo zaledwie 41-letniego aktorka i sportowca, który wydawał się być w doskonałej formie fizycznej, wstrząsnęła tymi, którzy śledzili jego profile w mediach społecznościowych. Jego agentka nie wiedziała, że Łoza prawdopodobnie zmagał się z chorobą. Zmarł kilkanaście dni po tym, jak wspomniał o leczeniu. Kobieta jest w szoku.

Jakub Łoza
Jakub Łoza Jakub Łoza Jakub Łoza Jakub Łoza
Galeria zdjęć 29

Nie żyje Jakub Łoza - aktor, kulturysta i trener personalny. Miał zaledwie 41 lat. Jeszcze niedawno wydawało się, że przed nim było jeszcze całe życie. Dramatyczne wieści obiegły media w poniedziałek 4 maja. Jak przekazała rodzina, Łoza zmarł 3 maja 2026 roku o godzinie 3:00 nad ranem. Informacja pojawiła się w jego mediach społecznościowych i natychmiast wywołała falę poruszenia.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższym czasie na tej stronie. Z wyrazami szacunku Rodzina Jakuba - czytamy na facebookowym profilu Łozy.

Zobacz także: Jakub Łoza był ciężko chory. Wspomniał o leczeniu, zmarł 2 tygodnie później

Jakub Łoza nie żyje. Agentka zabrała głos

Ewa Rączy z agencji Skene, która reprezentowała Jakuba, tak zareagowała na smutne wieści o śmieci podopiecznego przekazane jej przez Fakt:

Śmierć Jakuba Łozy jest dla mnie absolutnym szokiem, wiadomością, która spadła jak grom z jasnego nieba. Jeszcze niedawno widywaliśmy się przy okazji pracy. Był aktywny, świetnie wyglądał, sprawiał wrażenie człowieka w pełni sił. Nic nie zapowiadało tragedii. Nie miałam żadnych informacji ani od niego, ani od jego bliskich, że zmaga się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi. Miał jasno wytyczony kierunek, był pracowity, zdyscyplinowany i bardzo konsekwentny. Z otwartością przyjmował sugestie, potrafił się zmieniać i rozwijać (...). Radził sobie świetnie przed kamerą, miał naturalność i lekkość w kontakcie z ludźmi. Był człowiekiem młodym, pełnym energii, zaangażowanym i uzdolnionym, a przy tym serdecznym i ciepłym.

Kim był Jakub Łoza?

Widzowie mogli kojarzyć go z popularnych produkcji, takich jak serial "Barwy szczęścia", ale jego życie nie kończyło się na planie filmowym, gdzie grywał postacie epizodyczne. Był także kulturystą i trenerem, który inspirował innych do walki o lepszą formę i zdrowie. Na siłowni i w sieci był mentorem, a także człowiekiem, który nie bał się mówić o trudnych doświadczeniach.

Zobacz także: Doda pożegnała Łukasza Litewkę wieńcem z czarnych róż. Wymowne słowa na szarfie!

Najbardziej poruszające są jego ostatnie słowa. Zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią opublikował wpis, w którym wspomniał o chorobie i leczeniu. Pisał o wierze, spokoju i akceptacji tego, co przynosi los. Dziś te słowa brzmią jak przejmujące pożegnanie.

Co z pogrzebem?

Pogrzeb Łozy odbędzie się 7 maja w Rzeszowie - mieście, z którym był związany. To właśnie tam rodzina, przyjaciele i fani powiedzą mu ostatnie "do widzenia".

Zobacz także: Sonia Szklanowska skończyłaby 26 lat. Zrozpaczona mama uczciła jej pamięć!

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje Masza Graczykowska. 25-letnia influencerka została znaleziona martwa!

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
Masza Graczykowska
Galeria zdjęć 14
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
AKTOR
Jakub Łoza
POGRZEB