Jakub Łoza wydawał się okazem zdrowia. Jego agentka jest zszokowana nagłą śmiercią aktora i kulturysty!

Nie żyje Jakub Łoza - aktor, kulturysta i trener personalny. Miał zaledwie 41 lat. Jeszcze niedawno wydawało się, że przed nim było jeszcze całe życie. Dramatyczne wieści obiegły media w poniedziałek 4 maja. Jak przekazała rodzina, Łoza zmarł 3 maja 2026 roku o godzinie 3:00 nad ranem. Informacja pojawiła się w jego mediach społecznościowych i natychmiast wywołała falę poruszenia.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższym czasie na tej stronie. Z wyrazami szacunku Rodzina Jakuba - czytamy na facebookowym profilu Łozy.

Jakub Łoza nie żyje. Agentka zabrała głos

Ewa Rączy z agencji Skene, która reprezentowała Jakuba, tak zareagowała na smutne wieści o śmieci podopiecznego przekazane jej przez Fakt:

Śmierć Jakuba Łozy jest dla mnie absolutnym szokiem, wiadomością, która spadła jak grom z jasnego nieba. Jeszcze niedawno widywaliśmy się przy okazji pracy. Był aktywny, świetnie wyglądał, sprawiał wrażenie człowieka w pełni sił. Nic nie zapowiadało tragedii. Nie miałam żadnych informacji ani od niego, ani od jego bliskich, że zmaga się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi. Miał jasno wytyczony kierunek, był pracowity, zdyscyplinowany i bardzo konsekwentny. Z otwartością przyjmował sugestie, potrafił się zmieniać i rozwijać (...). Radził sobie świetnie przed kamerą, miał naturalność i lekkość w kontakcie z ludźmi. Był człowiekiem młodym, pełnym energii, zaangażowanym i uzdolnionym, a przy tym serdecznym i ciepłym.

Kim był Jakub Łoza?

Widzowie mogli kojarzyć go z popularnych produkcji, takich jak serial "Barwy szczęścia", ale jego życie nie kończyło się na planie filmowym, gdzie grywał postacie epizodyczne. Był także kulturystą i trenerem, który inspirował innych do walki o lepszą formę i zdrowie. Na siłowni i w sieci był mentorem, a także człowiekiem, który nie bał się mówić o trudnych doświadczeniach.

Najbardziej poruszające są jego ostatnie słowa. Zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią opublikował wpis, w którym wspomniał o chorobie i leczeniu. Pisał o wierze, spokoju i akceptacji tego, co przynosi los. Dziś te słowa brzmią jak przejmujące pożegnanie.

Co z pogrzebem?

Pogrzeb Łozy odbędzie się 7 maja w Rzeszowie - mieście, z którym był związany. To właśnie tam rodzina, przyjaciele i fani powiedzą mu ostatnie "do widzenia".

