Cameron Diaz znów została matką. Aktorka ma obawy związane z wiekiem

Popularna aktorka Cameron Diaz i muzyk rockowego zespołu Good Charlotte, Benji Madden, tworzą od lat wyjątkowo zgrany duet. Choć rzadko pojawiają się na czerwonych dywanach i chronią swoją prywatność, niedawno podzielili się radosną nowiną. Okazuje się, że w ich domu zagościło kolejne, już trzecie dziecko.

Surogatka urodziła trzecie dziecko Cameron Diaz

O narodzinach kolejnej pociechy małżonkowie poinformowali w sieci. Cameron Diaz i Benji Madden pobrali się w 2015 roku w rezydencji gwiazdy w Beverly Hills. W 2019 roku po raz pierwszy zostali rodzicami dziewczynki. Wiosną 2024 roku na świecie pojawił się ich pierwszy syn, a teraz para znów cieszy się z narodzin chłopca. Warto zauważyć, że przy każdym dziecku skorzystali z usług matki zastępczej. Taka praktyka, choć popularna wśród zagranicznych gwiazd, wciąż wywołuje sporo emocji i dyskusji. Jednak dla 53-letniej aktorki i 47-letniego muzyka powiększenie rodziny to dowód na ogromną potrzebę rodzicielstwa i miłość, którą chcą się dzielić z bliskimi.

Cameron Diaz ujawnia imię syna i mówi o wyzwaniach późnego macierzyństwa

Benji Madden w swoich mediach społecznościowych zdradził, że chłopiec otrzymał imię Nautas. Muzyk dołączył do postu grafikę ze statkiem i wyjaśnił, skąd wziął się ten wybór. Okazuje się, że imię pochodzi od łacińskiego słowa "nauta", co w wolnym tłumaczeniu oznacza podróżnika lub żeglarza.

Sama Cameron Diaz szczerze przyznaje, że bycie mamą w wieku 53 lat niesie za sobą pewne obawy. Gwiazda czuje się świetnie i młodo, jednak ma świadomość upływającego czasu. Jej największym lękiem jest to, że nie będzie mogła towarzyszyć swoim dzieciom tak długo, jakby tego chciała.

"Uwielbiam być mamą. To najlepsza, najlepsza, najlepsza część mojego życia. Jedyna presja, jaką teraz czuję, polega na tym, że muszę dożyć, no wiecie, 107 lat. Kobiety, które mają dzieci w moim wieku, są dosłownie o 20 lat młodsze. To ciekawe miejsce, w którym się znalazłam, bo ja nie jestem w tym wieku. I to jest całkowicie w porządku, ale chcę czuć się tak pełna życia dla mojego dziecka. Po prostu staram się przetrwać, jak każda inna matka" - powiedziała magazynowi "OK!".

