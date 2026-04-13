Katy Perry i Justin Trudeau szaleją na Coachelli. Syn byłego premiera Kanady przerwał milczenie o macosze

Autorka takich przebojów jak „Roar”, „Fireworks” czy „I kissed a girl” całkowicie odmieniła swoje życie. Katy Perry zaprezentowała światu odświeżony wizerunek i zaczęła budować wspólną przyszłość z kanadyjskim politykiem, Justinem Trudeau. Zakochani regularnie dzielą się w mediach społecznościowych fragmentami swojej codzienności. Tuż przed ich wyjazdem na znaną imprezę muzyczną, na temat relacji ojca z artystką wypowiedział się jego najstarszy potomek.

Xavier Trudeau ocenia Katy Perry. Piosenkarka wspiera pasierba

Małżeństwo byłego premiera Kanady przeszło do historii w 2023 roku, kiedy to po prawie dwudziestu latach para zdecydowała się na rozwód. Z tego związku polityk ma troje dzieci, z których najstarszym jest wchodzący w pełnoletność Xavier. Osiemnastolatek, który aktywnie działa w internecie i próbuje swoich sił w branży muzycznej, był niedawno gościem podcastu „Can’t Be Censored”. W trakcie wywiadu poruszono nie tylko kwestię negatywnych komentarzy związanych z polityczną karierą jego ojca, ale również temat nowej wybranki serca Justina Trudeau. Młody artysta przyznał, że Katy Perry wzbudza w nim ogromną sympatię, a szczęście taty bardzo go cieszy. Dodatkowo zdradził, że wokalistka aktywnie wspiera jego pierwsze artystyczne projekty.

„Kiedy jestem naprawdę zadowolony z jakiegoś utworu, wysyłam go do niej. Zawsze chętnie udziela mi rad albo mówi, co powinienem zmienić. Jest bardzo miła! [...] Myślę, że tata jest szczęśliwy, a to jest najważniejsze” - powiedział syn znanego polityka.

Coachella 2026: Katy Perry i Justin Trudeau niczym nastolatkowie pląsali w tłumie

Po serii zimowych wypadów w góry zakochani postanowili zmienić klimat i poszukać słońca. Amerykańska gwiazda muzyki pop oraz starszy od niej o trzynaście lat polityk spędzili czas na słynnym festiwalu Coachella 2026. W sieci pojawiły się relacje z koncertu Justina Biebera, na którym bawiła się para, co wywołało falę entuzjastycznych komentarzy wśród fanów. Obserwatorzy zwrócili uwagę na niezobowiązujące, luźne stylizacje zakochanych. Wystrojeni w proste stroje Katy Perry i Justin Trudeau w tłumie imprezowiczów wyglądali niczym beztroscy nastolatkowie. Fajna z nich para?

