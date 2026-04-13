Paulina Gałązka jest gotowa do ostrych treningów. Aktorka przez "TzG" zaniedbuje rodzinę?  

Gałązka na granicy wytrzymałości! Ogromny wysiłek

"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko błysk fleszy, piękne stroje i spektakularne występy. Za kulisami kryje się ogromna presja, zmęczenie i wyrzeczenia, o których widzowie często nie mają pojęcia. Paulina Gałązka, która bierze udział w najnowszej edycji programu, postanowiła opowiedzieć, jak naprawdę wygląda jej codzienność. I nie owijała w bawełnę to, co wyznała, może zaskoczyć nawet jej największych fanów.

Dramat Pauliny Gałązki! Rodzina zeszła na dalszy plan. Bolesne wyznanie

Aktorka przyznała wprost, że intensywne przygotowania do programu całkowicie wywróciły jej życie do góry nogami. Dni zaczynają się bardzo wcześnie i kończą późnym wieczorem, a obowiązków wciąż przybywa.

No właściwie to tak... wychodzę z domu o godzinie 7.00. Jak nie daj Boże mam spektakl jeszcze w teatrze, czy jakiś casting, czy jakąś próbę, to wracam do domu o 22.00. Także rzeczywiście w tym domu praktycznie wcale mnie nie ma. Jest to bardzo wysiłkowe zadanie, bardzo... - mówi nam Paulina Gałązka.

To oznacza jedno - czasu dla najbliższych praktycznie nie ma. Gałązka nie ukrywa, że jej rodzina zeszła na dalszy plan, choć nie była to łatwa decyzja. Udział w show to nie tylko fizyczny wysiłek, ale też ogromne obciążenie emocjonalne. Codzienne treningi, presja ocen i rywalizacja sprawiają, że uczestnicy funkcjonują na najwyższych obrotach. Mimo tego aktorka stara się zachować równowagę i nie stracić tego, co najważniejsze. W trudnych chwilach ogromnym wsparciem jest dla niej partner, z którym tworzy silny i zgrany zespół. To właśnie ta więź pozwala jej przetrwać najbardziej wymagające momenty i nie poddać się, mimo zmęczenia i presji.

Na pewno radzę sobie z tym, że mamy z Michałem [przyp.red. Bartkiewiczem] bardzo fajną relację, że się tak nawzajem wspieramy, że staramy się być też dla siebie nawzajem wsparciem, największym! - mówi "Super Expressowi" Paulina.

Rozmawiała Julita Buczek

