Coachella 2026: Angelika Mucha w histerii obok Kylie Jenner, Heidi Klum w perukach, naturalna Szroeder...

Coachella 2026: Angelika Mucha imprezuje z Kylie Jenner

Coachella Valley Music and Arts Festival, bo tak brzmi pełna nazwa imprezy, co roku ściąga do Kalifornii prawdziwe tłumy. Mimo wysokich kosztów frekwencja zawsze dopisuje, zwłaszcza wśród celebrytów i influenserów, którzy chcą się trochę "ogrzać" w towarzystwie wielkich gwiazd. Co prawda większość hollywoodzkich znanych biega po festiwalu w otoczeniu ochroniarzy, ale niektórym udaje się upolować wspólne zdjęcia czy nagrania z gwiazdami.

Angelika Mucha, znana jako LittleMonster96, jest bodaj największą fanką Justina Biebera w Polsce, a może i na świecie. Nic więc dziwnego, że w podskokach udała się na jego koncert. Polskiej influ udało się wbić na jedną ze sponsorowanych imprez, gdzie "złowiła" słynne Kardashianki. Na wideo opublikowanym na Instagramie widać, jak nagrywa siebie i Kylie Jenner w tle, będąc na pograniczu płaczu i histerii.

Jeśli chodzi o słynny telewizyjny klan, to na Coachelli można było też napotkać Kendall Jenner, Kourtney Kardashian i North West - córkę Kim Kardashian i Kanye Westa.

Coachella 2026: Ola Nowak i Natalia Szroeder

Na tegorocznym festiwalu poza Angeliką Muchą pojawiła się też wokalistka i jurorka "Must Be The Music", Natalia Szroeder. Obie panie prezentowały na swoim instagramach produkt, które reklamują, więc raczej nie poniosły pełnych kosztów zabawy w Kalifornii. Za to inna polska celebrytka - Ola Nowak - ujawniła koszty wyjazdu na Coachellę i internauci byli w szoku.

Dla zagranicznych gwiazd to jednak nic nie znaczy. Do tego głównie są tam, by promować różne marki, więc nie dość, że nie muszą płacić, to jeszcze na tym zarobią.

Zarówno Kardashianki, jak i Paris Hilton, Lizzo i Winnie Harlow brały udział promocyjnych imprezach.

Coachella 2026: Tłum gwiazd z Paris Hilton i Heidi Klum na czele

Na imprezie z Paris Hilton bawili się między innymi modelka Winnie Harlow, występująca na festiwalu wokalistka Lizzo, a także uczestnik Eurowizji, holenderski piosenkarz Joost Klein.

Poza reklamowymi imprezami, w tłumie, dostrzeżono córkę Kim Kardashian i Kanye Westa - North West, która w długiej, niebieskiej peruce i licznych kolczykach oraz krótkich szortach bawiła się z koleżankami.

Bardzo incognito imprezowała ikona modelingu Heidi Klum. Prowadząca "Projekt Runway" pokazała na Instagramie dwie stylówki i w obu była kompletnie nie do poznania! A to za sprawą blond i czarnych peruk które wrzuciła na głowę.

Coachella 2026: Katy Perry i Justin Trudeau jak nastolatki

Sporą sensacją Coachelli okazała się gorąca ostatnio para - były premier Kanady Justin Trudeau i wokalistka, która niedawno rozwiodła się z Orlando Bloomem, Katy Perry.

Oboje postawili na młodzieżowe stylizacje, białe t-shirty i swobodną zabawę. Jeśli chodzi o pary, to konkurować z nimi mogli jedynie Kim Kardashian z Lewisem Hamiltonem. Świeżo upieczeni zakochani na Coachelli maszerowali pod rękę, choć starali się ukrywać twarze za chustkami. Kim trudno jednak było nie poznać ze względu na charakterystyczną figurę i tradycyjnie wywalony na wierzch biust.

