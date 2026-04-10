Zmieniła plany i wybrała zaskakującą datę. Kiedy Taylor Swift wyjdzie za mąż?

Związek Taylor Swift i zawodnika futbolu amerykańskiego, Travisa Kelce'a, nieustannie elektryzuje media na całym świecie. Odkąd w 2023 roku zaczęli oficjalnie pokazywać się razem, natychmiast skradli serca publiczności. Ich spontaniczne czułości i okazywane nawzajem wsparcie zapewniły im miano jednej z najpotężniejszych par światowego show-biznesu. Niedługo zakochani staną na ślubnym kobiercu. Światło dzienne ujrzały właśnie nowe informacje na temat ceremonii, w tym niespodziewana korekta wcześniejszych ustaleń.

Jak Taylor Swift i Travis Kelce zostali parą?

Początki znajomości artystki i sportowca przypominają gotowy scenariusz filmowy. Starszy o zaledwie dwa miesiące Travis Kelce fascynował się twórczością Taylor Swift już w czasach, gdy oboje byli nastolatkami. W 2022 roku pojawił się na jej występie w Kansas City z zamiarem podarowania jej bransoletki przyjaźni. Z pozoru luźna relacja nabrała tempa po romantycznym spotkaniu w Nowym Jorku. Zakochani oficjalnie potwierdzili swój związek w drugiej połowie 2023 roku, by w sierpniu 2025 ogłosić zaręczyny. Ich medialna siła jest tak potężna, że obecność piosenkarki w życiu sportowca realnie podbiła wyniki oglądalności meczów drużyny Kansas City Chiefs.

Zobacz fotki: iHeartRadio Music Awards 2026 - gwiazdy na gali. Miley Cyrus, Taylor Swift, Raye i inni

Gdzie i kiedy odbędzie się ślub Taylor Swift?

Mimo napiętych grafików, przyszli małżonkowie ruszyli z organizacją swojego wielkiego dnia. Pierwotnie ceremonia miała być bardziej kameralnym wydarzeniem w stanie Rhode Island. Jak jednak podaje portal "Page Six", Taylor Swift i Travis Kelce powiedzą sobie sakramentalne "tak" w Nowym Jorku. Ta decyzja nie powinna dziwić – gwiazda mieszka tam od ponad dziesięciu lat i jest właścicielką luksusowej posiadłości, a swoją sympatię do tego miejsca wyraziła nawet w utworze "Welcome to New York".

Ustalono również konkretny termin uroczystości. Ślub Taylor Swift zaplanowano na 3 lipca, czyli tuż przed wielkim amerykańskim świętem. Dzień później Stany Zjednoczone będą celebrować 250. rocznicę uzyskania niepodległości. Według doniesień medialnych, zaproszenia na to wydarzenie trafiły już do wyselekcjonowanego grona gości, a świat z zapartym tchem czeka na pierwsze informacje zza kulis ceremonii.

