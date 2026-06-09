Madonna ma dość telefonów na koncertach. Mocne słowa królowej popu

Spis treści Madonna reaguje na telefony fanów na koncertach

Wkrótce światło dzienne ujrzy najnowsze wydawnictwo muzyczne Madonny. Gwiazda przygotowała kontynuację popularnego albumu z 2005 roku pod tytułem "Confessions on a Dance Floor", który wygenerował wielkie przeboje "Hung Up" oraz "Sorry". Ikona generacji MTV zrezygnowała z klasycznych klipów na rzecz dziesięciominutowego obrazu filmowego, w którym wykorzystano urywki sześciu piosenek z nadchodzącej płyty "Confessions II". W tym nietypowym projekcie wystąpiły znane postaci, takie jak Kate Moss czy Julia Garner, a także Sabrina Carpenter, z którą królowa popu stworzyła piosenkę "Bring Your Love" i dała wspólny występ podczas festiwalu Coachella. To właśnie podczas oficjalnej premiery "Confessions - The Film" wokalistka wspomniała tamto wydarzenie, mocno upominając widzów zajętych wpatrywaniem się w ekrany komórek zamiast wspólną zabawą pod sceną.

Madonna reaguje na telefony fanów na koncertach

Amerykański portal "Variety" poinformował o ostrych słowach piosenkarki wymierzonych w uczestników muzycznych widowisk. Wokalistka wyraziła ogromną dezaprobatę wobec ludzi, którzy skupiają się wyłącznie na rejestrowaniu występów wideo, całkowicie zapominając o prawdziwym przeżywaniu emocji i radości płynącej z muzyki na żywo.

Przyszłam na ten świat, aby działać, a nie być obserwatorem – powiedziała publiczności podczas premiery nowego filmu.

Królowa muzyki popularnej zaznaczyła jednocześnie, że to głębokie i wręcz plemienne doświadczenie podczas jej wspólnego występu z Sabriną Carpenter zostało brutalnie zniszczone. Zamiast roześmianych twarzy bawiących się pod sceną ludzi, amerykańska gwiazda musiała oglądać jedynie ogromne morze wycelowanych w nią obiektywów urządzeń mobilnych.

Odłóżcie swoje cholerne telefony i zjednoczcie się - rzuciła.

Bunt słynnej artystki przeciwko używaniu urządzeń elektronicznych w trakcie występów na żywo nie jest wcale zjawiskiem nowym. Kiedy w 2019 roku ruszyła w trasę pod szyldem "Madame X Tour", w obiektach goszczących piosenkarkę wprowadzono absolutny zakaz nagrywania wideo i dźwięku. Fani wchodzący na salę teatralną musieli wówczas obowiązkowo zamykać swoje smartfony oraz inteligentne zegarki w specjalnych pokrowcach.

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