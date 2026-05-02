Pajączkowska ostro o kulisach "Królowej przetrwania". Butelki alkoholu, głodzenie i nękanie?!

Karolina Pajączkowska ostro o produkcji show "Królowa przetrwania"

Karolina Pajączkowska, dziennikarka zajmująca się tematami wojennymi, wzięła udział w programie "Królowa przetrwania". Spodziewała się, że będzie to przygoda jej życia i survival, którego nigdy nie zapomni. Tymczasem w dżungli na Sri Lance, jak wyznaje, poczuła się jak w więzieniu. W najnowszym wywiadzie mówi, że na planie miał lać się alkohol, uczestniczkom brakowało jedzenia, czym produkcja się nie przejmowała i pałaszowała swoje posiłki przy celebrytkach. Jak zapewnia, to właśnie dlatego zemdlała przed kamerami.

Był taki moment, że dziewczyny bardzo zaczęły mnie dojeżdżać. Zastanawiam się, na ile to była ich własna inwencja, a na ile podpowiedzi ze strony produkcji. (...) Każda z nas, uczestnicząc w tej produkcji, na samym początku przeszła dwie godziny przesłuchania. O wszystko cię pytają. Później, na podstawie tego w scenariuszu są elementy, o których ty im mówiłaś. Na przykład podchodzi pani reżyser i mówi: "A może zapytałabyś tę dziewczynę o tę historię? Bo ona mówiła o takim czymś, to ciekawi nas, a teraz nie chce się otworzyć". Wiem, że dziewczyny też dostawały instrukcje

- opowiada Karolina Pajączkowska w podcaście "Matcha talks", dodając, że ona sama nie mogła mówić w programie o swojej pracy, bo produkcja przerywała rozmowę i kazała uczestniczkom robić coś innego, np. tańczyć.

Alkohol na planie "Królowej przetrwania"?

Pajączkowska opowiedziała też workach pełnych pustych butelek po alkoholu. Jak przyznaje, uczestniczki pytano o to, czy piją. Gdy odpowiadały twierdząco, ponoć codziennie dostarczano im wysokoprocentowe trunki.

Na samym początku, co mnie bardzo zdziwiło, ale dziś widzę to już we wszystkich formatach reality show, czyli pytanie: "Kto pije alkohol?". Pytanie na "Dzień dobry": "Pijesz?". Te dziewczyny, które powiedziały, że piją, miały butelki przynoszone każdego wieczora. Większość dziewczyn była non stop, nie powiem, że nawalona, ale powiem, że pod wpływem alkoholu. Wiem, bo był taki moment, jak opuszczaliśmy jeden camp, to zobaczyłam stertę butelek, czarny worek na śmieci wypełniony pustymi butelkami po winie, whisky i takich rzeczach. Dziewczyny tam normalnie piły, stąd, moim zdaniem, te konfrontacyjne zachowania

- opowiada Pajączkowska.

Pajączkowska ujawnia: Pastwiono się nade mną

Karolina, podsumowując swój udział w programie, uważa, że nękaną ją w nim. Po emisji spotkała się z okropnym hejtem ze strony kobiet, którego nigdy wcześniej nie zaznała. - Dostaję kilkadziesiąt wiadomości dziennie pod tytułem: "Zdechnij, ty szmato!". I to były same kobiety. Byłam przekonana, że my jesteśmy wspaniałe. To tak zmieniło mój obraz kobiety w głowie. Bo ja nigdy wcześniej nie miałam styczności z takim kobiecym zebraniem. Okazało się, że ja jednak tworzyłam treści bardziej dla mężczyzn, to oni częściej oglądają te treści wojenne, reportaże wojskowe. (...) Nagle okazuje się, że dziewczyny, które oglądają program życzą mi wszystkiego najgorszego. (...) Ja jestem w świecie wojny, mężczyzn. Kobiety są tu ofiarami. Nie poruszam tematów obyczajowych. W wojsku są kobiety, ale stanowią kilka procent. Faceci są konkretni, rzadziej ulegają emocjom, a teraz wiem, że są po prostu mniej mściwi, mniej chcą dokuczyć - wyznaje Karolina Pajączkowska.

"Królowe przetrwania" reagują na słowa Pajączkowskiej

Zapowiedź wywiadu Karoliny Pajączkowskiej wywołała burzę wśród uczestniczek. Na Instagramie głos zabrały Monika Jarosińska, Anna Sowińska (Mała Ania) oraz Agnieszka Grzelak.

"Nie wytrzymam z nią" - zaczęła Mała Ania, która w programie wdała się w jawny konflikt z Pajączkowską już od pierwszych odcinków.

Co wy macie z tą zazdrością i kompleksami? Nikt jej niczego nie zazdrości. Sofi i Natalisa też są piękne i nikt nie ma z nimi konfliktu, bo tu nie chodzi o wygląd, a o charakter

- napisała celebrytka.

Monika Jarosińska zareagowała kilkoma emotkami śmiechu, a Agnieszka Grzelak napisała: "Weź, Karolina, co ty gadasz!".

I komu tu wierzyć?