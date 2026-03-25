Karolina Pajączkowska wyznaje: Czasem płaczę w poduszkę i tupię nogami. WIDEO

2026-03-25 20:00

Karolina Pajączkowska (34 l.) robi niezłe zamieszanie w nowym sezonie programu TVN "Królowa przetrwania". Pokazuje swoją siłę, ale i ostry charakterek. Przed kamerami zdobyła się też na wstrząsające wyznanie. Opowiedziała, że jej ojciec poderżnął gardło swojej sąsiadce, za co później trafił do więzienia. W rozmowie z "Super Expressem" dziennikarka przyznaje, że nie zawsze jest silna. Kiedy pozwala sobie na słabość? I czy lubi eksponować własną kobiecość?

Na co dzień zajmuje się w "Super Expressie" tematyką wojenną. - Przeżyłam wojnę jako dziecko i dlatego na wojnie czuję się najlepiej - powiedziała koleżankom z programu "Królowa przetrwania", w którym bierze udział. Karolina Pajączkowska nie ukrywa, że ma w sobie dużo męskiej energii. - Zdarza ci się być delikatną i kruchą? - zapytał ją nasz dziennikarz, Adrian Nychnerewicz. - Tak, są momenty, kiedy płaczę w poduszkę i tupię nogami. Ale tego nikt nie może zobaczyć. To jest tylko dla mnie - mówi nam.

Pajączkowska przeszła przez piekło przez własnego ojca

Kilka dni temu wyznała publicznie, co działo się w jej rodzinnym domu. Ojciec Pajączkowskiej terroryzował własną rodzinę. Wyrzucał na mróz ją i jej mamę. A lata później poderżnął gardło własnej sąsiadce za to, że ta była mu winna pieniądze. Karolina nie miała z nim kontaktu. Chciała to naprawić i wybaczyć ojcu wszystkie krzywdy. Niestety, nie zdążyła. Jej tata zmarł kilka tygodni przed jej wyjazdem do dżungli, gdzie kręcone jest reality show.

Jesteśmy sumą naszych doświadczeń. Opowiedziałam w programie moją historię. I bardzo trudno było to zrobić przed milionami widzów. W domu słyszałam, że nigdy nie mogę o tym opowiedzieć. Bałam się, że ktoś mnie oceni i pomyśli, że pochodzę z patologicznej rodziny. To wszystko odbiło na mnie piętno

- wyznaje w rozmowie z "Super Expressem".

Na komplement, że jest piękną kobietą, Karolina Pajączkowska odpowiada z uśmiechem. - Czasami myślę sobie, że gdyby moja fizyczność była inna, to może byłabym bardziej wiarygodna. A tak to mówią: zdecyduj się, czy jesteś ładna, czy jesteś bojowa, czy jesteś silna, czy jesteś męska - opowiada. 

Karolina Pajączkowska nie chce być seksbombą

- Z poprzedniej pracy dla TVP kojarzę cię jako seksbombę! - powiedział Karolinie nasz dziennikarz. - To nie byłam ja - mówi.

Na wojnie, kiedy zaczęłam moją przygodę z korespondencją wojenną, odkryłam, że Bóg nam daje różne talenty, a moim nie jest to, żeby epatować seksualnością i wzbudzać zainteresowanie u mężczyzn. Moją rolą i misją na tym świecie jest przekazywanie siły i pokazywanie, że kobiety poprzez edukację, studia i wchodzenie w męski świat, mogą go zmieniać. Mamy dziś w polityce coraz więcej kobiet. Coraz więcej kobiet wpływa na zmianę naszego światopoglądu. Coraz rzadziej jesteśmy postrzegane w sposób małostkowy, po macoszemu - mówi z dumą. - Ja jako dziecko zawsze byłam chłopczycą. Grałam z chłopakami w piłkę. Nie wiem, dlaczego na pewnym etapie zaczęłam stroić się w sukienki i szpilki. Na pewno praca w TVN bardzo mnie zmieniła. Chciałam być reporterką, mieć wyzwania. A powiedziano mi: "Nie, bo bardziej do pogody się nadajesz". Zamknięto mnie w tym pudełku i wmówiono, że moją rolą jest być ładną dziewczyną

- ujawnia dziennikarka. 

Na szczęście w "Super Expressie" Karolina Pajączkowska może być sobą. Z naszymi kamerami pojawiła się już m.in. na polsko-białoruskiej granicy, ostatnio ponownie na wojnie w Ukrainie, a co sobotę przeprowadza długie rozmowy na temat obronności naszego państwa. 

Rozmawiał Adrian Nychnerewicz

Super Express Google News
Karolina Pajączkowska
Galeria zdjęć 29
Sonda
Oglądasz program "Królowa przetrwania"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROLINA PAJĄCZKOWSKA